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Gıda fiyatları düşecek mi? TESK düşüş bekliyor! Gıda fiyatları neden artıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2021 14:11 | Son Güncelleme

Son dönemde yaşanan fiyatlardaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar gıda fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt arıyor. Son olarak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda sektöründe mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışlar, fiyatlardaki artışlarda etkili oldu." dedi. Öte yandan TESK, gıda fiyatlarında düşüş beklediğini de açıkladı. Peki, gıda fiyatları ne zaman düşüşe geçecek?

Gıda fiyatları düşecek mi? TESK düşüş bekliyor! Gıda fiyatları neden artıyor?

Gıda fiyatlarında artış yaşanırken vatandaşlar bu durumun nedenini ve fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevsimsel etkilerin ve girdi maliyetlerindeki artışların gıda sektöründe fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti. Talebe göre fiyatların düşmesini tahmin ettiklerini bildirdi. Peki, gıda fiyatları neden yükseliyor?

GIDA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

AA muhabirine açıklama yapan Palandöken, fiyatlardaki “anormal” artışların, piyasa aktörlerinin azalmasından ve tekelci zihniyetin ortaya çıkmasından kaynaklandığını belirtti. Vatandaşların kontrolüne ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yasalar çerçevesinde denetimler yaparak fiyatların istikrara kavuşmasını sağlayabilecek faaliyetlerde bulunduklarını anlattı. Palandöken, fiyat artışlarının vatandaşı rahatsız eder duruma geldiğini ve son dönemde sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zam yapıldığını aktardı.

Üretimde kısıtlama olduğunu ve insanların tarım alanlarını konut alanlarına çevirdiğini söyleyen Palandöken, gıda alanında kendi kendine yetebilen Türkiye’nin pek çok ürünü ithal etmek zorunda kaldığını belirtti.

2020 yılının sonundaki fiyatlar ile kıyaslandığı zaman temel gıda ürünlerinde, beyaz peynirde, yağ ve bakliyatta yüzde 50’lere varan fiyat artışlarının gözlendiğini belirten Palandöken, "Bu durumun tek çaresi piyasa aktörlerini çoğaltmak. Bireysel küçük işletmelerin birçoğu artık iş yapamaz hale geldi. Toplu alımlar yapan, stoklu çalışan ve on binlerce dükkanı olan bir işletmeyle, tek başına çalışan işletmelerin rekabet edememesinden dolayı fiyatlar kontrol edilemez duruma geldi." şeklinde konuştu. Peki; ayçiçek yağı, peynir, pirinç ve tereyağı fiyatları düşecek mi?

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gıda fiyatları

GIDA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Denetimler ile fiyatların biraz daha geriye çekileceğini aktaran Palandöken, buna karşılık mevsimsel tarım ürünlerinin fiyatlarını ise geriye çekmenin mümkün olmayacağına işaret etti. TESK Genel Başkanı Palandöken, gelecek sene için biraz daha temkinli davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’de kuraklığın devam ettiğine ise dikkat çekti.

Bakanlıkların denetimleri ile halkı rahatlatıcı küçük de olsa indirimlerin sağlandığını belirten Palandöken, şu şekilde devam etti:

"Gıda sektöründe mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışlar, fiyatlardaki artışlarda etkili oldu. Önümüzdeki günlerde talebe göre fiyatların biraz daha düşebileceğini tahmin ediyorum. Halkımızın panik yapmasına gerek yok, stoğa lüzum yok. Bugün pirinci 12 liraya alıyorum yarın 20 liraya alacağım, yağı bugün 60-70 liraya alıyorum yarın 150 lira olacak gibi tüketime başlanırsa, stokçuluk başlarsa fiyatları regüle etmek mümkün olmaz. Arz talep dengesinin ayarlanmasıyla fiyatlar makul seviyeye inecek."

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