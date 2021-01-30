Gıda fiyatları düşecek mi? TESK düşüş bekliyor! Gıda fiyatları neden artıyor?

Gıda fiyatlarında artış yaşanırken vatandaşlar bu durumun nedenini ve fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevsimsel etkilerin ve girdi maliyetlerindeki artışların gıda sektöründe fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti. Talebe göre fiyatların düşmesini tahmin ettiklerini bildirdi. Peki, gıda fiyatları neden yükseliyor?

GIDA FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

AA muhabirine açıklama yapan Palandöken, fiyatlardaki “anormal” artışların, piyasa aktörlerinin azalmasından ve tekelci zihniyetin ortaya çıkmasından kaynaklandığını belirtti. Vatandaşların kontrolüne ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yasalar çerçevesinde denetimler yaparak fiyatların istikrara kavuşmasını sağlayabilecek faaliyetlerde bulunduklarını anlattı. Palandöken, fiyat artışlarının vatandaşı rahatsız eder duruma geldiğini ve son dönemde sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zam yapıldığını aktardı.

Üretimde kısıtlama olduğunu ve insanların tarım alanlarını konut alanlarına çevirdiğini söyleyen Palandöken, gıda alanında kendi kendine yetebilen Türkiye’nin pek çok ürünü ithal etmek zorunda kaldığını belirtti.