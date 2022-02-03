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Gıda fiyatları yeniden yükselişe geçti

03.02.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ocak ayı Küresel Gıda Fiyat Endeksini açıkladı. Aralık ayında gerileyen endeks, Ocak ayında yeniden yükselişe geçti.

Gıda fiyatları yeniden yükselişe geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ocak ayı Küresel Gıda Fiyat Endeksini açıkladı. Aralık ayında gerileyen endeks, Ocak ayında yeniden yükselişe geçti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ocakta aylık bazda yüzde 1,1 arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerini izleyen Gıda Fiyat Endeksi verilerine ilişkin bilgileri aktardı. Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak ortalama 135,7 puan olarak hesaplandı.

Bitkisel Yağlar Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 4,2 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, yağsız süt tozu ve tereyağı için kaydedilen hızlı artışlarla birlikte, ocakta yüzde 2,4 yükselerek art arda 5'inci aylık çıkışını gerçekleştirdi.

Tahıl Fiyat Endeksi'nde ocakta Aralık 2021'e göre yüzde 0,1 artış görüldü. Et Fiyat Endeksi, söz konusu ayda, küresel ithalat talebinin ihracat arzını aştığı dünya sığır eti fiyatlarının yeni bir zirveye ulaşmasıyla yüzde 0,2 yükseldi. Şeker Fiyat Endeksi ise yüzde 3,1'lik azalışla ocak ayında bir önceki aya kıyasla düşüş kaydeden tek alt endeks oldu.


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