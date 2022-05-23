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Gıda fiyatlarını düşürecek adım geliyor! Yeni teşvikler açıklanacak: Dijital sistem ile...

23.05.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışa adeta savaş açarak etkin denetimlerine devam eden hükümet bu konuda yeni teşvikleri devreye almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlayan dijital bir sistem de devreye alınacak. Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak.

Gıda fiyatlarını düşürecek adım geliyor! Yeni teşvikler açıklanacak: Dijital sistem ile...

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında cumartesi günü toplandı. Toplantıda, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ekonomiye etkileri değerlendirildi. Enflasyonla üzerindeki arz yönlü etkiler de bu hafta toplanacak Gıda Komitesi'nden değerlendirilecek ve alınacak kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak.

Toplantıda, "gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine" yönelik önlemler masaya yatırılacak. Tarım ürünlerinde üretim planlaması güncellenirken, kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşvikler devreye alınacak.

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ALGORİTMA İLE TEK TEK BELİRLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer sektörlerde olduğu gibi gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını da algoritma ile ortaya koydu. Yapılan detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. Faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate allanarak risk analiz sistemine göre belirlenen gıda sektöründe de mükelleflerin adreslerinde saha denetimi başladı. Özellikle gıda sektöründe geçmiş dönemler itibarıyla (aylık veya üçer aylık) satışı yapılan ürünlerin alış ve satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara; satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış fatura ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor.

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DİJİTAL SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlayan dijital bir sistem de devreye alınıyor. Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerle, hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ürün takibini anlık olarak yapılmasını sağlayacak yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak. Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek.

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ÜRETİM PLANLAMASI YAPILIYOR

Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak. Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak. (SABAH)

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