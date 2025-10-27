Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'nın yanı sıra ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından ana gündem maddesi olan temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli şekilde devam edeceği teyit edildi.

Ayrıca, fiyat hareketlerinden tüketicilerin asgari düzeyde etkilenmelerini teminen alınabilecek kısa vadeli tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, bu kapsamda, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı.

ARZ YÖNLÜ TEDBİRLER

Toplantıda, arz yönlü tedbirler kapsamında orta vadede örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dahil sürdürülebilir üretimin sağlanması için üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesine karar verildi. Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin kök nedenleri değerlendirilirken, ilgili kurumların eş güdüm içinde başta "Erken Uyarı Sistemi" olmak üzere gerekli çalışmaları sürdürmelerinin önemi vurgulandı.

Komitenin, enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatlarında istikrara ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirleri bütüncül bir şekilde uygulamasına devam etmesi de kararlaştırıldı.

AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır