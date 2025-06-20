Gıda skandalı pes dedirtti: Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini ara ara güncelliyor. Birçok ünlü firma ve marka ifşa olmaya devam ediyor.
Bakanlığın sık sık güncellediği liste ile güvenilir diye bilinen markaların gerçek yüzü ortaya çıktı. Sahtekar firmalar sucuk, peynir, bal, baharat gibi birçok gıdanın içeriği ile oynayarak insan sağlığını tehdit ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekiyor.
19 Haziran tarihli listede mide bulandıran detaylar yer aldı. Adana ve Antalya'da vatandaşa yine dana yerine at ve eşek eti yedirildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren "Genç Kasap" adlı işletme, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan "Gül Kasap" ve Adana Yüreğir'deki "Yetsan Sanayi Sitesi Depo" adlı firmanın ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi.
Listeye göre üzüm pekmezinde şeker ilavesi, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ, sucukta kanatlı eti ve kalp, köftede tavuk eti, kıymaya kalp gibi karışımlar katıldığı görüldü.
Yeni listede peynir, tereyağı, sucuk, köfte, kıyma, zeytinyağı, pekmez ve kırmızı ette sahtecilik tespit edildi.
İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler:
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