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Gıda skandalı pes dedirtti: Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Markalar ve işletmeler bir bir ifşa olurken vatandaşlar artık bir gıda ürünü satın almadan önce iki kez düşünüyor. Güncellenen listeye göre vatandaşa kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdikleri ortaya çıktı. İşte o ürünler ve markaları...

Gıda skandalı pes dedirtti: Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini ara ara güncelliyor. Birçok ünlü firma ve marka ifşa olmaya devam ediyor.

Bakanlığın sık sık güncellediği liste ile güvenilir diye bilinen markaların gerçek yüzü ortaya çıktı. Sahtekar firmalar sucuk, peynir, bal, baharat gibi birçok gıdanın içeriği ile oynayarak insan sağlığını tehdit ediyor.

PES DEDİRTEN GIDA SAHTECİLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekiyor.

AT VE EŞEK ETİ TESPİT EDİLDİ

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19 Haziran tarihli listede mide bulandıran detaylar yer aldı. Adana ve Antalya'da vatandaşa yine dana yerine at ve eşek eti yedirildi.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren "Genç Kasap" adlı işletme, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan "Gül Kasap" ve Adana Yüreğir'deki "Yetsan Sanayi Sitesi Depo" adlı firmanın ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi.

KIYMAYA KALP KOYMUŞLAR!

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Listeye göre üzüm pekmezinde şeker ilavesi, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ, sucukta kanatlı eti ve kalp, köftede tavuk eti, kıymaya kalp gibi karışımlar katıldığı görüldü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSTE GÜNCELLENDİ

Yeni listede peynir, tereyağı, sucuk, köfte, kıyma, zeytinyağı, pekmez ve kırmızı ette sahtecilik tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler:

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Hissenet
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