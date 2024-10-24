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  4. Gıda ürünlerinde sarsıntı devam ediyor! Köfteci Yusuf Sarıyer Börekçisi derken listeye yenileri eklendi... Sucuk yediğinizi zannederken dil yedirmişler!

Gıda ürünlerinde sarsıntı devam ediyor! Köfteci Yusuf Sarıyer Börekçisi derken listeye yenileri eklendi... Sucuk yediğinizi zannederken dil yedirmişler!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 15:02
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Türkiye haftalardır gıdada yaşanan sarsıntıları takip ediyor. Köfteci Yusuf'ta domuz eti skandalı, Sarıyer Börekçi'sinin bazı şubelerindeki kıymalı börekte sakatat tespitinden sonra vatandaş her şeyden şüphe eder oldu. Yayınlanan liste sonrası gıdada yaşanan rezalete bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre, Saray Entegre Limited Şirketi'nin ışıl işlem görmüş sucuğunda dil tespit edildi.

Gıda ürünlerinde sarsıntı devam ediyor! Köfteci Yusuf Sarıyer Börekçisi derken listeye yenileri eklendi... Sucuk yediğinizi zannederken dil yedirmişler!

Gıdada taklit ve tağşiş ürünlerin fırtınası devam ediyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye her gün yeni bir marka giriyorken vatandaşlar da sıkı bir şekilde takip ediyor. Listeye bomba gibi giren markalardan sonra artık vatandaş gördüklerine şaşırmamaya başladı.

Köfteci Yusuf'un köfte ve dönerinde domuz eti tespiti, Tekin Usta dondurmacısının "Yüzde 100 keçi sütlü dondurma" derken aslında hiç keçi sütü kullanmaması, Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreklerinde sakatat tespiti, bazı kebapçıların etin içine alkol ürünlerini eklemesi derken liste kabardıkça kabardı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede bu sefer ağırlıklı olarak yağ markaları vardı. Bazı markaların zeytinyağına tohum yağı kattığı tespit edilirken aynı zaman da haşhaşın içinden de yer fıstığı bulundu.

Vatandaşın en çok dikkatini çeken ise Saray Entegre Limited Şirketi'nin ışıl işlem görmüş sucuğunda dil tespit edilmesi oldu.
Bakanlığı düzenli olarak güncellediği listeye başka hangi markaların gireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı sakatat sucuk
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