Gıda ürünlerinde sarsıntı devam ediyor! Köfteci Yusuf Sarıyer Börekçisi derken listeye yenileri eklendi... Sucuk yediğinizi zannederken dil yedirmişler!

Gıdada taklit ve tağşiş ürünlerin fırtınası devam ediyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye her gün yeni bir marka giriyorken vatandaşlar da sıkı bir şekilde takip ediyor. Listeye bomba gibi giren markalardan sonra artık vatandaş gördüklerine şaşırmamaya başladı.

Köfteci Yusuf'un köfte ve dönerinde domuz eti tespiti, Tekin Usta dondurmacısının "Yüzde 100 keçi sütlü dondurma" derken aslında hiç keçi sütü kullanmaması, Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreklerinde sakatat tespiti, bazı kebapçıların etin içine alkol ürünlerini eklemesi derken liste kabardıkça kabardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede bu sefer ağırlıklı olarak yağ markaları vardı. Bazı markaların zeytinyağına tohum yağı kattığı tespit edilirken aynı zaman da haşhaşın içinden de yer fıstığı bulundu.

Vatandaşın en çok dikkatini çeken ise Saray Entegre Limited Şirketi'nin ışıl işlem görmüş sucuğunda dil tespit edilmesi oldu.

Bakanlığı düzenli olarak güncellediği listeye başka hangi markaların gireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.