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Gıda ve perakende hisseleri sert yükseldi, raflar boşaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının teşhisinin ardından Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tüketiciler arasında ürün tedarikine yönelik panik havası için bir neden olmadığını ve ürün stokları açısından gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken; perakende ve sağlık sektörü ilişkili hisselerde ise bugün güçlü alımlar gözleniyor.

Gıda ve perakende hisseleri sert yükseldi, raflar boşaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini gece geç saatlerde duyururken, hastanın yakın çevresindeki kişilerin gözetim altına alındığını açıkladı.

GPD Başkanı Galip Aykaç yaptığı yazılı açıklamada, gıda ve market zincirlerinin ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Perakendeciler ürün tedariği ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız" dedi ve ekledi:

"Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız bu ve benzeri önlemlerimiz, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır."

Bugün güçlü alımların gözlendiği gıda ve perakende sektörü hisselerinden BİM yüzde 13, Migros yüzde 13, Şok Marketler yüzde 12, Carreforsa yüzde 16, Bizim Toptan yüzde 15, Ülker yüzde 9, Kerevitaş yüzde 11, Pınar Süt primli seyrediyor.

Öte yandan sağlık sektörü ile ilişkili hisselerde de güçlü alım gözleniyor. Saat 13:40 itibarıyla Deva Holding yüzde 16, Selçuk Ecza yüzde 16 yükselişte. BIST-100 endeksi ise hafif ekside hareket ediyor.

Hijyen tedbirlerinin de artırıldığını belirten Aykaç, "Mağazalarımızda, marketlerimizde, restoranlarımızda ve eve teslimat yapan sipariş noktalarımızda önlemlerimiz devam ediyor... Tüm satış noktalarımızın giriş ve çıkışlarında, kasalarda, el temasının yoğun olduğu yerlerde dezenfektasyon ürünlerini bulundurma ve tüketicilerimizin kullanımını özendirmeye karar verdik. İlk etapta bu aksiyonu hızlıca uyguluyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Gıda Perakendecileri Derneği,

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