Gıda ve perakende hisseleri sert yükseldi, raflar boşaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini gece geç saatlerde duyururken, hastanın yakın çevresindeki kişilerin gözetim altına alındığını açıkladı.

GPD Başkanı Galip Aykaç yaptığı yazılı açıklamada, gıda ve market zincirlerinin ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Perakendeciler ürün tedariği ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız" dedi ve ekledi:

"Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız bu ve benzeri önlemlerimiz, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır."