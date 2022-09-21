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Gıdada büyük ‘kış’ hazırlığı: 1 Ekim sonrası başlıyor! Fiyatlar artmadan önce…

21.09.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış yaklaşırken hem mevsimsel hem de fahiş fiyat artışının önüne geçilmek için harekete geçiliyor. Konu 1 Ekim’de açılacak Meclis’in öncelikli gündemi olarak masaya yatırılacak. Yeni alınacak kararlar içerisinde ana tedarikçilere destek verme, yeni aktörleri teşvik etme, perakendecilerin kâr marjının daraltılması gibi maddeler bulunuyor. Bu kapsamda Rekabet Kurumu’na da yeni yetkiler verilerek zincir marketlerin rekabeti bozan adımları atmadan önce müdahale edilmesi sağlanacak.

Gıdada büyük ‘kış’ hazırlığı: 1 Ekim sonrası başlıyor! Fiyatlar artmadan önce…

Perakende sektöründe yaşanan fiyat artışlarına karşı hükümet harekete geçiyor. Bu kapsamda Perakende Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik, Meclis'in yeni yasama yılına başlayacağı 1 Ekim sonrasında hükümetin öncelikli gündeminde olacak. Hükümet, düzenlemeyle fahiş fiyat artırımının önüne geçecek. Yapılacak değişikliğe göre, yaygın bir perakende ağının gelişimine imkan sağlanacak. Vatandaşa daha çok ulaşılabilir ve daha erişilebilir fiyatlardan temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı oluşturulacak.

1

YURT DIŞINA AÇILANA TEŞVİK

Piyasadaki tüm aktörlerin eş güdüm halinde karşılıklı hak ve menfaat ortamı gözetilecek. Kırılganlıklar minimalize edilecek. Muhtemel kırılma ortamlarında idareye aksiyonel ve hızlı davranma imkanı sağlanacak. Piyasada yer almak isteyen aktörlerin gelişimine fırsat tanıyacak düzenlemeler de yapılacak. Şirketlerin yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesi sağlanacak.

2

MESAFE ŞARTI

Yasa teklifi ile yapılacak düzenlemelerle yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Perakendedeki yayılımı, hızlı gelişimi artıracak mali düzenlemeler yapılacak. Yaygın ve erişilebilir perakende aktörlerinin kâr marjını daraltacak, ancak piyasa sirkülasyon ve hacmi büyütecek düzenlemeye gidilecek. Küçük esnafın ticari alanını korumak için de adımlar atılacak. Bu kapsamda, ana tedarikçilere hafta sonu saat sınırlaması getirilecek. İşletmelerle küçük esnafın bir arada olacağı alanda mesafe şartı aranacak.

3

REKABET KURUMU’NA YENİ YETKİLER VERİLECEK

Yapılacak düzenlemeyle, piyasada tam rekabete yakın bir düzen canlı tutulacak. Bu kapsamda Rekabet Yasası'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Piyasadaki rekabeti sağlayan Rekabet Kurumu'na yeni yetkiler verilecek. Rekabet Kurumu, piyasada rekabeti bozucu davranış yapmadan önce olaya müdahale edebilecek. Piyasayı bozacak hareketler sezildiği anda müdahale imkanı tanınacak. Yasanın düzenlenmesi kapsamında eylül başında sektör temsilcileriyle bir araya gelinmişti. Ekim ayında da sektör temsilcileri ve STK'lar yeniden dinlenerek düzenlemeye son şekli verilecek. (YENİŞAFAK)


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Anahtar Kelimeler:
Gıda fiyatları
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