Gıdada ifşa devam ediyor! Koskoca market zinciri listeye girdi!

Zararlı gıdadan vatandaşı korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile beraber ekim ayında itibarıyla katkı maddesi bulunan tüm gıdalar ifşa edilmeye başlandı.

Bakan Yumaklı konu ile ilgili şu açıklamaları yaparak vatandaşlardan da yardım istemişti. Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullanmıştı:



Farklı yağlar karıştırılarak piyasaya sürülen ve zeytinyağı olarak piyasaya sunulan ürünler gibi ya da peynire margarin katılması gibi hususlar bunların tespiti durumunda da ürünleri toplatıyoruz.

3 yıl içerisinde 3 kez tespit yapılırsa eğer mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.

Bugüne kadar olan eski sistemde taklit ya da tağşiş yapıldığında laboratuvar sonucu ile tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit edecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar Bakanlığımız tarafından 6 aşamalı bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar çok uzun süreler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu.

Mart 2022 ile 1 Ocak 2024'e kadar eski sisteme dahil liste de yayınlanacak. Çok önem verdiğimiz bir konu. Güvenilir gıda konusunu vatandaşımız olmadan yürütmemiz mümkün değil. Onları bu sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Kare kod uygulamasında olduğu gibi, denetim bilgilerine aynı şekilde bu uygulama içinde vatandaşlarımızın ilgisini kendilerinden istirham ediyoruz"

O MARKET ZİNCİRİ LİSTEDE

Paylaşılan listede ise Halkalı'da bulunan CarrefourSA da girdi. Listede satışa sunulan dana kıymanın içinde deri dokusunun tespit edildiği duyuruldu.