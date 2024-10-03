FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gıdada ifşa devam ediyor! Koskoca market zinciri listeye girdi!

Gıdada ifşa devam ediyor! Koskoca market zinciri listeye girdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.10.2024 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı taklit ve tağşiş listesini paylaşacağını duyurdu. Bakan'ın bu duyurusundan sonra listeye hangi markaların girdiği ise vatandaş tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı. Bir bir açıklanan gıda markalarında bir market direkt listeye girdi.

Gıdada ifşa devam ediyor! Koskoca market zinciri listeye girdi!

Zararlı gıdadan vatandaşı korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile beraber ekim ayında itibarıyla katkı maddesi bulunan tüm gıdalar ifşa edilmeye başlandı.

Bakan Yumaklı konu ile ilgili şu açıklamaları yaparak vatandaşlardan da yardım istemişti. Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullanmıştı:

Farklı yağlar karıştırılarak piyasaya sürülen ve zeytinyağı olarak piyasaya sunulan ürünler gibi ya da peynire margarin katılması gibi hususlar bunların tespiti durumunda da ürünleri toplatıyoruz.
3 yıl içerisinde 3 kez tespit yapılırsa eğer mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.

Bugüne kadar olan eski sistemde taklit ya da tağşiş yapıldığında laboratuvar sonucu ile tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit edecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdalar Bakanlığımız tarafından 6 aşamalı bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar çok uzun süreler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu.

tüketici-güven-endeksi

Mart 2022 ile 1 Ocak 2024'e kadar eski sisteme dahil liste de yayınlanacak. Çok önem verdiğimiz bir konu. Güvenilir gıda konusunu vatandaşımız olmadan yürütmemiz mümkün değil. Onları bu sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Kare kod uygulamasında olduğu gibi, denetim bilgilerine aynı şekilde bu uygulama içinde vatandaşlarımızın ilgisini kendilerinden istirham ediyoruz"

O MARKET ZİNCİRİ LİSTEDE

Paylaşılan listede ise Halkalı'da bulunan CarrefourSA da girdi. Listede satışa sunulan dana kıymanın içinde deri dokusunun tespit edildiği duyuruldu.

image (1)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
market gıda
En Çok Okunan Haberler
Trump etiketledi, kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor

Trump etiketledi, kendisi de şaşırdı kaldı: Lan ne oluyor

Eylül ayı enflasyonu açıklandı! Emekli ve memur maaşlarını da etkiliyor

Eylül ayı enflasyonu açıklandı! Emekli ve memur maaşlarını da etkiliyor

Cem Garipoğlu öldü mü? Beklenen gün geldi: Mezarı açılıyor... İlk görüntüler geldi!

Cem Garipoğlu öldü mü? Beklenen gün geldi: Mezarı açılıyor... İlk görüntüler geldi!

Milyonları ilgilendiriyor! Kira artış oranı belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Kira artış oranı belli oldu

Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! En az...

Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! En az...

'İlk defa bunu kullanıyorum altın için' Altında rota ne olacak?

'İlk defa bunu kullanıyorum altın için' Altında rota ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.