Gıdada ifşa listesi güncellendi... İstanbullular dikkat! Bu pidecinin önünden bile geçmeyin

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başlayan taklit veya tağşiş yapılanlar listesi vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. İnsanlar alışverişe gitmeden önce listeye göz gezdirip, sağlığını tehlikeye atacak ürünleri kara listesine alıyor.

2 FARKLI SEKME GÖRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Liste bu kez 2 ayrı sekme olarak sunuldu. 1 ve 2 olarak sunulan sekmeler ise şu şekilde:

Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması

Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.

Taklit veya Tağşiş-2 Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması

Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb.

LAHMACUN HARCINDA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan listede İstanbul Bağcılar'da bulunan 'Şimşek Pide ve Lahmacun Salonu' dikkat çekti. Bu restoranda lahmacun harcının içinde kanatlı eti tespiti yapıldığı görüldü.

İşte gıdada hile yapıp insan sağlığını tehlikeye atan o firmalar: