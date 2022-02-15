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Gıdada KDV indirimi tartışması: Lokantalar yüzde 1’e aldığını yüzde 8’den satacak!

15.02.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini değerlendiren E. Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Başkanı ve Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, düzenlemenin enflasyonla mücadelede yeterli olmayacağını söyledi. Karyağdı, KDV'nin hizmet sektöründe de indirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gıdada KDV indirimi tartışması: Lokantalar yüzde 1’e aldığını yüzde 8’den satacak!

Vergilendirme sisteminde köklü bir değişiklik yapılarak, temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından, indirimin içeriğiyle ilgili tartışmalar da yaşanmaya başlandı.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi enflasyonla mücadelede tek başına yeterli olamayacağını söyleyen E. Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Başkanı ve Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, “Ancak dolaylı vergiden kaynaklı olan enflasyon oranının aşağı çekilmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Bundan sonra gıda ürünlerinde meydana gelebilecek fiyat artışlarının KDV yoluyla enflasyona etkisi de azalmış olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Karyağdı, lokanta, kafe, pastane gibi gıdaya yönelik hizmet sunan yerlerde de KDV’nin indirilmesinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayabileceğini bildirdi.

"KDV HİZMETLERDE DE YÜZDE 1'E İNMELİ"

Karyağdı, lokanta, çay bahçesi, kafeterya, pastane gibi yemek hizmeti sunan yerlerde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin tüketicilere sağlayacağı 7 puanlık avantaj açısından da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’de işletmelerin KDV’yi kendi ödedikleri bir vergi gibi algıladıklarına dikkat çekin Nazmi Karyağdı, “İşletmelerin müşterilerinden tahsil ettikleri KDV’yi, takip eden ay devlete yatırmaları gerekiyor. Fakat Türkiye’de bunu kendi cebinden çıkan bir vergi gibi algılayanlar var" diye konuştu. KDV’nin hizmetlerde de yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini söyledi.


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