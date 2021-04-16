Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere yıllık gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden belirlenecek.

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.

Buna göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek.

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya ürün arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından bu suçların işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek.

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek.