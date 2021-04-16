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Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere yıllık gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

16.04.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere yıllık gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek

Yönetmelikle, gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.

Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak.

Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.

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İDARİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI

Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak.

Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden belirlenecek.

Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek.

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya ürün arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından bu suçların işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlaması durumunda, 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek.

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek.

Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak

Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından bu suçun işlenmesi halinde 5 bin 455 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak. Tekerrür halinde Kabahatler Kanununu hükümleri geçerli olacak.

İdari para cezalarına karşı dava açılması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

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Gayrisafi gelirin yüzde 1'i hesaplandığında elde edilen miktarın, belirlenen alt sınırların altında kalması halinde, kanunda belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak uygulanacak.

İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılacak.

Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayrisafi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil için belirlenen alt sınır üzerinden uygulanacak.

AA

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