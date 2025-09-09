Giresun kalite fındık nedir? Giresun kalite fındık ne anlama gelir? Giresun kalite fındık özellikleri ve anlamı

Magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi mineraller ile Omega 3, E vitamini, protein açısından oldukça zengin bileşenlere sahip olan fındığın kullanım alanı da son derece geniştir. Yağı çıkartılarak yemeklerde ve salatalarda da kullanılabilen fındık, kabuğu soyularak da yenilebildiği gibi birçok yemek ve tatlı tarifinin içinde de yer alabilmektedir.

Yaprağı ile, kabuğu ile, meyvesi ile birçok farklı alanda yararlanılabilen fındık tamamı ile kullanılabilen besin değeri oldukça yüksek ürünlerden biridir.

Giresun kalite fındık nedir? Giresun kalite fındık ne anlama gelir?

Türkiye’de yetişen fındık levant kalite fındık ve Giresun kalite fındık olmak üzere iki farklı sınıfta değerlendirilmektedir. Giresun kalite fındık anlamı Giresun şehrinin her yerinde yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun fındığının kalitesine sahip olan Trabzon şehrinin farklı ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır.

Dünya genelinde en üstün özellikli olduğu kabul edilen bir fındık türüdür.

Giresun kalite fındık adı verilen fındık türü, Giresun dışında Trabzon’un Beşikdüzü, Akçaabat, Çarşıbaşı ve Vakfıkebir ilçelerinde yetiştirilmektedir. Dünya çapında üne sahip olan bu fındık türü hem kendine has özellikleri ile hem de kalitesi ile tanınmaktadır.

Giresun kalite fındık özellikleri nelerdir?

Tombul fındık adı ile de bilinen Giresun kalite fındık birçok farklı özelliği ile diğer fındık türlerinden ayrılmaktadır. İnsan sağlığına çeşitli faydaları olan, dünya genelinde tanınan ve bilinen Giresun kalite fındık özellikleri şunlardır:

Besin değeri oldukça yüksektir. B, C, E vitaminleri, demir, potasyum, yararlı birçok yağ ve çinko içerir.

Lezzeti ile bilinir.

Kavrularak yağı çıkartılır ve lezzeti artar.

Biçimi tombuldur ve bu özelliği ile dikkat çeker.

Sağlıklı kilo almaya yardımcıdır.

Düşük rakımda yetişir.