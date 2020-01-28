Giresun'da fındık müzesi ve yaşam alanı kurulması hedefleniyor

Bölük, 30 dönümlük alan üzerine uygulanacak proje için arazi arayışlarının sürdüğünü ifade ederek, şöyle dedi:

Hedefledikleri projeler de bulunduğuna, bunlardan birinin fındık müzesi olduğuna işaret eden Bölük, "Bu bizim iddiamız, Giresun'a kazandırmamız şart. Çünkü fındık dendiğinde akla Giresun gelsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Projeye önem verdiklerini vurgulayan Bölük, depo ve spot borsalarının sayılarının diğer bölgelerde de artmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve dünyada Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasının kurumları bünyesinde bulunduğunu ifade etti.

"Müzede, fındığın bahçede oluşmuş halinden, toplanmasından, harmanından, pazara getirilip satışından, manavdan alınıp kırılmasından, onun çikolataya dönüşmesine kadar var olan bütün hikaye anlatılacak. Ama hedef sadece hikayenin anlatılması değil, aynı zamanda burayı bir yaşam alanına dönüştürmektir."

Fındık yaşam alanı kurulması için de çalışma yürüttüklerini aktaran Bölük, Giresun'a gelen bir kişinin yolun kenarında durup fındık ve fındıkla ilgili işlenmiş her türlü ürünü, hediyeliklerini alıp yoluna öyle devam etmesini istediklerini ifade etti.

Bölük, bunun için de yer talepleri olduğunu dile getirdi.

