Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hisse fiyatı belli oldu mu?

Son yıllarda yatırımcı tarafından büyük ilgi gören halka arzlarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Son 1 ayda pek çok enerji şirketi halka açılıyor. Yatırımcı tarafından büyük ilgi gören Biotrend ve Aydem'den sonra halka açılmayı planlayan bir diğer enerji şirketi Girişim Elektrik oldu.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul’a başvuru işlemlerini tamamladı

Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiğini bildirdi.

Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz’’ dedi.