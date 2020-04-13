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Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:35 | Son Güncelleme

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sermayesi olmayan girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Sıfır faiz oranı ile kredi imkanının yanında geri ödemesiz hibe desteği de verilmektedir. KOSGEB destekleri, kendi işini kurmak ya da mevcut işini geliştirmek isteyen işletme sahiplerinin kredi ve hibe imkanı ile arkasında oluyor.

Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek ve gelişimlerine yardımcı olmak için kurulan KOSGEB her yıl düzenli olarak hibe ve faizsiz kredi imkanı sunuyor. KOSGEB, şartları yerine getiren ve başvurularını yapan işletme sahipleri için 50 bin TL ile 370 bin TL arasında hibe desteği sağlıyor.

KOSGEB hibe desteğinden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin öncelikle resmi başvurularını yapmaları gerekir. Resmi başvuru sırasında işletme sahiplerinin NACE kodları ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikalarına bakılır. Yeni iş kurma hayali olan ve işletmelerini geliştirmek isteyen vatandaşlar KOSGEB hibe desteklerine dair araştırmalarını derinleştirdi. Peki KOSGEB hibesi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, işletmelere derin bir nefes aldıracak KOSGEB desteklerine dair merak edilen bütün ayrıntılar...

KOSGEB HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEÇERLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

KOSGEB hibe desteklerinden yararlanmak için işletmelerin KOBİ statüsünde olması gerekir. Aynı zamanda işletmelerin KOSGEB kurumsal sitesinde yer alan "KOSGEB Veri Tabanı"na kayıtlı olması ve destek sağlanacak NACE kodlarının içinde yer alması şarttır.

  • KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
  • KOSGEB hibe destekleri için 70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin başarı ile tamamlanası ve sertifika alınması gerekir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi KOSGEB tarafından düzenlendiği gibi KOSGEB işbirliği olan İŞKUR, belediyeler ve üniversiteler üzerinden de yapılmaktadır.
  • KOSGEB'in Genç Girişimci Geliştirme Programının bitirilmesi şarttır.
  • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖIDD) programı tamamlanmalıdır.
    -İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)'in sisteminde yer alan işletmeler hibe desteği alabilir.
  • İşletmenin kurulmasından sonra üzerinden 3 yıl geçmiş olması da önemli bir şarttır.
  • Daha önceden aynı işletme adına hibe desteği almamış olmak lazım.
  • Herhangi bir işletmenin yasal ortağı olmamak ya da sigortalı olarak bir yerde çalışmamak gereklidir.

KOSGEB HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar ilgili kurum tarafından belirlenmiştir.

  • İlk adımda KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden KOBİ kaydının oluşturulması gerekir.
  • KOSGEB Desteklenen Sektörler için NACE kodlarının yer aldığı listeye göz attıktan sonra girişimcilerin iş fikri oluşturması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başvurusunda bulunarak işletme sahibinin bu eğitim programına katılım göstermesi gerekir. Eğitimi başarı ile bitirenlere girişimcilik sertifikası verilir.
  • Bütün şartları taşıyan girişimcilerin "Geleneksel Girişimcilik Destek Programı"na başvurması gerekir. İş fikrinin uygun olması durumunda ikinci bir destek başvurusu için "İleri Girişimcilik Destek Programı"na işletme sahiplerinin yönelmesi şarttır.
    -Başvurunun onaylanması durumunda işletme sahiplerinin jüri karşına çıkarak KOSGEB iş planı projelerini sunması gerekir

NE KADAR KOSGEB HİBE DESTEĞİ VERİLİR?

Başvurunun onaylanmasının ardından yeni girişimci desteğinin unsurları olarak; işletme kuruluş desteği, kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılık desteği ile işletme giderleri desteği kalemlerine bakılarak toplam 50 bin TL hibe sağlanır. 1. ve 2. bölgede olan kadın girişimci, gazi ve birinci derecede şehit yakını veya engelli girişimciye %80 oranında hibe verilir.

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KOSGEB, girişimci,

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