Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek ve gelişimlerine yardımcı olmak için kurulan KOSGEB her yıl düzenli olarak hibe ve faizsiz kredi imkanı sunuyor. KOSGEB, şartları yerine getiren ve başvurularını yapan işletme sahipleri için 50 bin TL ile 370 bin TL arasında hibe desteği sağlıyor.

KOSGEB hibe desteğinden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin öncelikle resmi başvurularını yapmaları gerekir. Resmi başvuru sırasında işletme sahiplerinin NACE kodları ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikalarına bakılır. Yeni iş kurma hayali olan ve işletmelerini geliştirmek isteyen vatandaşlar KOSGEB hibe desteklerine dair araştırmalarını derinleştirdi. Peki KOSGEB hibesi nasıl alınır? Şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, işletmelere derin bir nefes aldıracak KOSGEB desteklerine dair merak edilen bütün ayrıntılar...

KOSGEB HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEÇERLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

KOSGEB hibe desteklerinden yararlanmak için işletmelerin KOBİ statüsünde olması gerekir. Aynı zamanda işletmelerin KOSGEB kurumsal sitesinde yer alan "KOSGEB Veri Tabanı"na kayıtlı olması ve destek sağlanacak NACE kodlarının içinde yer alması şarttır.