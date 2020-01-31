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Girişimcilik Endeksi Projesi tanıtıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: - "KOSGEB’in bütün başvuruları, destekleri elektronik ortamda yürütülüyor. Destek ödemeleri, ödemelere ilişkin belgelerin KOSGEB’e iletilmesi tamamen e-devlet üzerinden yapılıyor. Sizden ekstra bir dosya istemiyoruz" - "Burada çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde bunlara prim vermeyin. Maalesef bu bana dahi geldi. Bir toplantıdayken telefonuma SMS geldi. 'Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır' şeklinde. Çok samimi söylüyorum bu mesaj bana da geldi"

İSTANBUL (AA) – Girişim şirketlerinin uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hayata geçirilen Girişimcilik Endeksi (GENDEKS) Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi.

GİV açıklamasına göre, vakfın, İSTKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve İstanbul Üniversitesi ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) paydaşlığında yürüttüğü GENDEKS Projesi’nin lansmanı Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlendi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın koordinasyonunda bölgeye yönelik Acil Destek Kredi Programı başlattıklarını kaydetti.

Uzkurt, bölgede depremde zarar gören işletmelere 100 bin TL’lik kredi imkanı getirdiklerini ve GİV’in yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini belirterek, "Girişimcilik Vakfımızda, bu işe adanmışlık görüyorum. Bu işi memleket meselesi haline getirmişler. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de istişare halindeyiz. Bundan sonraki aşamasında bu çalışmaya ne tür bir katkı gerekiyorsa elimizden gelen desteği vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Ölçülmeyen bir konunun geliştirilemeyeceğini belirten Koç, "Bankalar finanse edeceği projelerde sadece gayrimenkul ipoteği var mı diyeceğine projenin değerini simule etseler biz finansmana daha kolay ulaşırız." ifadesini kullandı.

- " 'Çantacılara' prim vermeyin"

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, girişimcilere destek programlarına ilişkin tüm süreçleri e-devlet'e taşıdıklarını belirterek, şunları aktardı:

"KOSGEB’in bütün başvuruları, destekleri elektronik ortamda yürütülüyor. Destek ödemeleri, ödemelere ilişkin belgelerin KOSGEB’e iletilmesi tamamen e-devlet üzerinden yapılıyor. Sizden ekstra bir dosya istemiyoruz. Bugün bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtik. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu işleri bir danışmanlık ve aracı kurum ile yapmıyoruz. Dolayısıyla burada çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde lütfen bunlara prim vermeyin. Maalesef bu bana dahi geldi. Bir toplantıdayken telefonuma SMS geldi. 'Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır' şeklinde. Çok samimi söylüyorum bu mesaj bana da geldi."

- Online girişimcilik kurslarına 92 bin kişi başvurdu

Uzkurt, girişimciliğin uygun koşullarda, uygun bir iklimde yaşama şansı bulacağından bahsederek, KOSGEB’in Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin merkezinde yer aldığını aktardı.

Girişimcilik eğitimlerini online hale getirdiklerini bildiren Uzkurt, "KOSGEB e-Akademi platformu oluşturduk. Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan girişimci adayları burada eğitimlerini alabiliyorlar. 6 aylık dönemde 92 bin kişi eğitim almış durumda. Yarısı da sertifikasını aldı." ifadelerini kullandı.

- 30 bin girişimciye 600 milyon TL

KOSGEB olarak 2019 yılında 30 bin girişimciye 600 milyon TL verdiklerini bildiren Uzkurt, bütün desteklerle ilgili tüm süreçleri, elektronik ortama taşıdıklarını, bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtiklerini dile getirdi.

Uzkurt, yeni uygulamaya aldıkları İşletme Değerlendirme Raporu ile her bir KOBİ’nin karnesini çıkardıklarını kaydederek, "50 başlıkta KOBİ’leri analiz ediyoruz. Bir KOBİ’nin son 5 yıldaki trendini görüyoruz. O firmanın içinde bulunduğu sektörün ortalaması bölgesindeki ve Türkiye genelindeki ortalamasını da karşılaştırmalı olarak veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GİV Başkanı Mehmet Koç ise GENDEKS fikrinin 'Neden girişimcilerin firmaları önemli bir kısmı uzun ömürlü olmuyor?’ sorusu üzerine doğduğunu dile getirerek, Ciddi güzel bir çalışma yapıldı. Eğer firmanızın girişimcilik yönünü ölçemiyorsanız o zaman yol almakta zorlanıyorsunuz. Girişimciler bu ölçeklemeyi kaçırmasınlar.” ifadelerini kullandı.

- Girişimcilik üniversitelerde yeni yeni konuşuluyor

Proje paydaşlarından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak da girişimcilik konusunun yeni yeni üniversitelerde konuşulmaya başlandığını, bu anlamda yapılan çalışmanın önemli olduğunu aktardı.

ASKON Başkanı Orhan Aydın ise GENDEKS ilk gündeme geldiğinde heyecanla karşıladıklarını belirterek, Türkiye için kalıcı olacak bir projeye destek vermenin memnuniyeti içinde olduklarını bildirdi.

İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal da toplumsal refahın artması ve sürdürülebilir kalkınma için üretimin esas olduğunu dile getirdi.

- Sektörel bazlı endeks

GENDEKS Proje Koordinatörü Aziz Battal ise GENDEKS Projesi’nde 2 yıllık yoğun bir çalışma neticesinde bugüne geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"GENDEKS, bir organizasyonel girişimcilik endeksidir. Sektörel bazda ve mukayeseli olarak yapılan ölçüm ve analiz yöntemleriyle oluşturulan tarihsel data setiyle Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracaktır. Şirketlerdeki girişimcilik dinamiklerini harekete geçirecek vizyonu destekleyerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacaktır. GENDEKS, firmaların iç organizasyonlarında girişimciliğe ne kadar yer verdiklerini ve oluşturdukları katma değeri ölçebilen, girişimciliğe yol gösteren bir endekstir."

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