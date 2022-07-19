Girişimcilik türleri nelerdir? Girişimcilik türleri ve süreçleri özellikleri

Sosyal, ticari, kurum içi, sanal, kamu ve teknoloji gibi türleri olan girişimcilik; toplumsal yarar ile kar unsurlarını bir arada gözetmektedir. En basit tanımı ile girişimcilik, maddi kar elde etmek için bir iş kurulmasıdır. Dolayısıyla girişimciliğe birçok alanda rastlanmaktadır.

Girişimcilik Türleri ve Süreçleri

Girişimcilik türlerine değinmeden önce girişimcilik sözcüğünün tanımlanmasında fayda vardır. Maddi bir kar elde edilmesi için iş kurulması, girişimcilik kavramının en basit tanımıdır. Ayrıca girişimcilik, toplumun faydasını gözeten bir faaliyet olarak da gösterilebilir. Dolayısıyla tek amacı kar elde etmek olmayan girişimcilik, farklı türleri ile gündeme gelir.

İş kurma sürecinde dahil olunan bağlama göre farklı girişimcilik türlerinden söz edilebilir. Nitekim girişimcilik, birçok alanda var olan bir eylemdir.

İş yerleri, okul, kamu sektörü, sanal ortam, sanatsal ve askeri alan; girişimciliğin söz konusu olduğu bağlamlar arasındadır.

Dolayısıyla başlıca girişimcilik türleri de aşağıdaki gibi sıralanbilir;

Ticari girişimcilik

Sosyal girişimcilik

Kurum içi girişimcilik

Teknoloji girişimciliği

Sanal girişimcilik

Kamu (devlet) girişimciliği

Sosyal Girişimcilik Türleri

Girişimcilik türlerinden biri olan sosyal girişimcilik; toplumsal fayda, özveri ve iyi niyet ile kar unsurlarını buluşturmaktadır. Dolayısıyla sosyal girişimcilik söz konusu olduğunda toplumsal idealler akıllara gelir. Bu bağlamdaki yönetim becerileri sayesinde toplumsal fayda amacı yerine getirilir.

Özel sektörde de toplumsal çözümlerin oluşturulmasını sağlayan sosyal girişimciliğin temel türleri ise şu şekildedir:

Kar amacı güden toplumsal girişim

Kar amacı gütmeyen toplumsal girişim

Hibrit sosyal girişim

Girişimcilik Türleri Özellikleri

Türlerine göre farklı özellikleri bulunan girişimcilik eylemleri, toplumsal fayda ile kar unsurlarını harmanlamaktadır. Bu bağlamda girişimcilik türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Ülkemizde yaygın olan girişimcilik türleri arasında bulunan ticari girişimcilik, iş için gerek duyulan gerekli sermayenin şahıs veya şahıslar ile karşılanması durumudur. Temel hedef maddi kazanca ulaşılması iken, tüm planlar da bu bağlamda kar elde edilmesi üzerine kurulmaktadır.

Ticari girişimcilikten farklı olarak sosyal girişimcilik, kar elde etme amacını ön plana koymamaktadır. Toplumsal sorunların çözülebilmesi amacıyla kitlesel bir girişimde bulunulmasını ifade etmektedir.

Gerekli görülen sermaye miktarının çok yüksek olmadığı girişimcilik türü, sanal girişimcilik olarak adlandırılmaktadır. Bu girişimcilik türünde tecrübeli şahıslardan yararlanılması ve pazarda ön plana çıkılması amacıyla sanal faaliyetlerin yürütülmesi mümkündür.

Kurumsal bir firmada çalışan kişilerin bu kapsamda proje ya da fikir üretmelerine kurum içi girişimcilik denilmektedir. Şirketin ileriye yönelik hedefleri ve devamlılığı adına çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.

Devletin her konuda sermaye koyduğu girişimcilik türü, kamu girişimciliği olarak belirtilmektedir. Ayrıca bir girişimcinin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması durumunda da kamu girişimciliği söz konusudur.

Katma değerli ürünler üretilmesi durumunda teknolojik girişimcilik ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kısa sürede yüksek oranda kar elde edilebilmektedir.



