Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği! Şartları sağlayan herkes başvuruyor...

KOSGEB; KOBİ'lerin üretim faaliyetlerini ve verimini artırmak, istihdamı artırmak, finansman sorunlarını çözmek, ihracatı artırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla sıfır faiz ve hibe desteği veriyor. Esnaflar, küçük işletmeler ve yeni işletme kurmak isteyenlerin imdadına yetişen bu destekler pandemi döneminde daha da önem kazandı. Bu kapsamda işletme kurulurken harcanan miktarın yüzde 75'i oranında kredi alınabiliyor. KOBİ'ler KOSGEB'e başvuru yaptığı takdirde anlaşmalı bankalardan faiziyle kredi alır ancak faizi KOSGEB öder. KOSGEB faizsiz krediye başvurabilmek için gereken şartları ve diğer detayları sizin için araştırdık.
KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİNİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
Bir kişinin kredi talebinde bulunduğu bankaya borcu varsa ya da kara listede yer alıyorsa, aşağıdaki başvuru şartlarını sağladığı halde KOSGEB faizsiz krediye başvuramaz. Diğer başvuru şartları şu şekildedir:
18 yaşından büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kredi talep eden işletme sahiplerinin başka işlerden ticari gelirinin olmaması
KOSGEB veri tabanında kaydınızın olması
KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimine katılarak girişimcilik sertifikası almak
Daha önce aynı sektörle ilgili KOSGEB desteklerinden faydalanmamış olmak
İşletme ya da işle ilgili detaylı bir iş planı sunmak
İşletmenin KOBİ niteliğinde sayılması
Başvuru tarihinde işletmenin faal olması ve vergi kaydının tamamlanması
Yakın akrabalardan devralınan aile şirketi vb. işletmeler için başvurulmaması
Ayrıca üniversitelerdeki Genç Girişimci Geliştirme Programlarına katılan ve mezun olan kişiler de başvurabilir. Gereken belgeler ise şu şekildedir:
İşletme sahiplerinin -varsa ortaklarının- kimlikleri
Girişimcilik sertifikası
Vergi levhası
Üretim ruhsatı
Açılış ruhsatı
Oda kayıt belgesi
KOBİ beyannamesi
İş planı
ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİDİR?
Akbank
Denizbank
Garanti BBVA
Halk Bankası
İş Bankası
QNB Finansbank
Vakıfbank
Yapı Kredi
Başvuru sırasında kimlik fotokopisi, oda kayıt belgesi, imza beyannamesi, ticaret sicil belgesi, vergi levhası ve diğer özel izin belgeleri gerekir.
FAİZSİZ KREDİNİN ÜST LİMİTİ KAÇTIR?
Üst limit 300.000 TL'dir. Sıfır faiz kapsamında faizi bankalara KOSGEB öder. Kredi 48 aya kadar vadelidir ve 3 aylık periyotlara bölünür. İlk 12 ay ödenmeyen kredi için esnek ödeme planları da oluşturulabilir.
KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda incelemeye alınırsınız. İnceleme sonunda ön onay alırsanız gerekli evraklarla birlikte anlaşmalı bankalara giderek kredi talep edebilirsiniz.
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