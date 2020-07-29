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Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği! Şartları sağlayan herkes başvuruyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük işletmelere ve yeni kurulacak işletmelere destek veriyor. KOSGEB, tüm dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu dönemde maddi yardım kapsamında KOBİ'lere sıfır faiz ve hibe desteği de sunmaya başladı. Peki KOSGEB faizsiz krediyi kimlere veriliyor? Şartlar nelerdir?

Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği! Şartları sağlayan herkes başvuruyor...

KOSGEB; KOBİ'lerin üretim faaliyetlerini ve verimini artırmak, istihdamı artırmak, finansman sorunlarını çözmek, ihracatı artırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla sıfır faiz ve hibe desteği veriyor. Esnaflar, küçük işletmeler ve yeni işletme kurmak isteyenlerin imdadına yetişen bu destekler pandemi döneminde daha da önem kazandı. Bu kapsamda işletme kurulurken harcanan miktarın yüzde 75'i oranında kredi alınabiliyor. KOBİ'ler KOSGEB'e başvuru yaptığı takdirde anlaşmalı bankalardan faiziyle kredi alır ancak faizi KOSGEB öder. KOSGEB faizsiz krediye başvurabilmek için gereken şartları ve diğer detayları sizin için araştırdık.

KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİNİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Bir kişinin kredi talebinde bulunduğu bankaya borcu varsa ya da kara listede yer alıyorsa, aşağıdaki başvuru şartlarını sağladığı halde KOSGEB faizsiz krediye başvuramaz. Diğer başvuru şartları şu şekildedir:

  • 18 yaşından büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • Kredi talep eden işletme sahiplerinin başka işlerden ticari gelirinin olmaması

  • KOSGEB veri tabanında kaydınızın olması

  • KOSGEB'in uygulamalı girişimcilik eğitimine katılarak girişimcilik sertifikası almak

  • Daha önce aynı sektörle ilgili KOSGEB desteklerinden faydalanmamış olmak

  • İşletme ya da işle ilgili detaylı bir iş planı sunmak

  • İşletmenin KOBİ niteliğinde sayılması

  • Başvuru tarihinde işletmenin faal olması ve vergi kaydının tamamlanması

  • Yakın akrabalardan devralınan aile şirketi vb. işletmeler için başvurulmaması

  • İşletmenin faaliyetleri için gereken ekipmanların, makine ve teçhizatın 3 yaşından büyük olmaması

    • Ayrıca üniversitelerdeki Genç Girişimci Geliştirme Programlarına katılan ve mezun olan kişiler de başvurabilir. Gereken belgeler ise şu şekildedir:

    • İşletme sahiplerinin -varsa ortaklarının- kimlikleri

    • Girişimcilik sertifikası

    • Vergi levhası

    • Üretim ruhsatı

    • Açılış ruhsatı

    • Oda kayıt belgesi

    • KOBİ beyannamesi

    • İş planı

    • Mekan işletme ortaklarına aitse tapu, kiralıksa kira kontratı

    ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİDİR?

    • Akbank

    • Denizbank

    • Garanti BBVA

    • Halk Bankası

    • İş Bankası

    • QNB Finansbank

    • Vakıfbank

    • Yapı Kredi

    • Ziraat Bankası

    Başvuru sırasında kimlik fotokopisi, oda kayıt belgesi, imza beyannamesi, ticaret sicil belgesi, vergi levhası ve diğer özel izin belgeleri gerekir.

    FAİZSİZ KREDİNİN ÜST LİMİTİ KAÇTIR?

    Üst limit 300.000 TL'dir. Sıfır faiz kapsamında faizi bankalara KOSGEB öder. Kredi 48 aya kadar vadelidir ve 3 aylık periyotlara bölünür. İlk 12 ay ödenmeyen kredi için esnek ödeme planları da oluşturulabilir.

    KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda incelemeye alınırsınız. İnceleme sonunda ön onay alırsanız gerekli evraklarla birlikte anlaşmalı bankalara giderek kredi talep edebilirsiniz.

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