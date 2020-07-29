Girişimciye ve esnafa faizsiz kredi desteği! Şartları sağlayan herkes başvuruyor...

KOSGEB; KOBİ'lerin üretim faaliyetlerini ve verimini artırmak, istihdamı artırmak, finansman sorunlarını çözmek, ihracatı artırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla sıfır faiz ve hibe desteği veriyor. Esnaflar, küçük işletmeler ve yeni işletme kurmak isteyenlerin imdadına yetişen bu destekler pandemi döneminde daha da önem kazandı. Bu kapsamda işletme kurulurken harcanan miktarın yüzde 75'i oranında kredi alınabiliyor. KOBİ'ler KOSGEB'e başvuru yaptığı takdirde anlaşmalı bankalardan faiziyle kredi alır ancak faizi KOSGEB öder. KOSGEB faizsiz krediye başvurabilmek için gereken şartları ve diğer detayları sizin için araştırdık.

KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİNİN BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Bir kişinin kredi talebinde bulunduğu bankaya borcu varsa ya da kara listede yer alıyorsa, aşağıdaki başvuru şartlarını sağladığı halde KOSGEB faizsiz krediye başvuramaz. Diğer başvuru şartları şu şekildedir: