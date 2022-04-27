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Giyimde fiyatlar yüzde 80'e yakın arttı: Tarihi yarımadayı taklit ürün sardı!

27.04.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazır giyim sektöründe üretim maliyeti kaynaklı fiyat artışları yüzde 80’e yaklaşırken ünlü ticaret merkezi Mahmutpaşa’yı sahte ürün pazarına çevirdi. Esnaf, bölgede fiyatların artık AVM'lerden daha yüksek hale geldiğini, bunun da sahte ürüne mecburi yönelime neden olduğunu dile getirdi. Lüks giyim markalarının hukuki temsilciliğini yapan Avukat Vehbi Kahveci ise sahte ürün satan tüm noktaları tespit ettiklerini, kimin ne yaptığını bildiklerini ancak müdahale edemediklerini söyledi.

Giyimde fiyatlar yüzde 80'e yakın arttı: Tarihi yarımadayı taklit ürün sardı!

Hazır giyim sektöründe üretim maliyetleri son bir yılda ikiye katlandı. Hammadde fiyatları kurdaki artışın etkisiyle yüzde 130, işçilik yüzde 50, enerji giderleri ise 4 kat arttı. Giderlerin artması ürün fiyatlarında zammı kaçınılmaz hale getirdi. 2021 sonuna göre fiyat artışının yüzde 60'ı bulduğunu belirten sektör temsilcileri, yaz aylarında bu oranın yüzde 80’e ulaşacağını dile getirdi.

Yüksek fiyatlar nedeniyle yerli alıcının yerini yabancı alıcıya bırakan ünlü ticaret merkezi Mahmutpaşa’da, daha önce no-name yerli markaların bulunurken artık yerini lüks markaların taklit ürünlerine bıraktı.

Dünya’nın ziyaret ettiği bölge esnafı, işlerin geçen yıllara göre önemle oranda düştüğünü anlattı. Yer yer AVM markalarına göre pahalı kaldıkları için yerlinin sadece düğün dönemlerinde çeyiz alışverişi için geldiğini dile getiren esnaf, bu durumun taklide yönelimi bir anlamda mecbur bıraktığını anlattı.

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ARAMA VE EL KOYMA KARARI ALDIRILAMIYOR

Lüks giyim markalarının hukuki temsilciliğini yapan Avukat Vehbi Kahveci, son 2 yıldır uygulamadan kaynaklı büyük problemler yaşadıklarını söyledi. Her türlü şekilde başvuruda bulunmalarına rağmen arama ve el koyma kararı aldıramadıklarını belirten Kahveci, sahte ürün satan tüm noktaları tespit ettiklerini, kimin ne yaptığını bildiklerini ancak müdahale edemediklerini söyledi.

Bu bölgelerin başında daha önce bu tarz olayların çok daha fazla yaşandığı Kapalıçarşı geliyor. Ancak son dönemde Mahmutpaşa için de benzer kararlar aldırılamıyor. Aslında sahte ürün alışverişinin yoğun olduğu alanların hiç birinde bu işlemler yapılamıyor. Bunun da sahte ürün furyasının salgın sonrası büyük bir sıçrama yapmasına yol açtığı ifade ediliyor.

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TÜRK MARKALARINI DA TEHDİT EDİYOR

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ve lüks markaların çatı kuruluşu Tescilli Markalar Derneği’nin Başkanı İzzet Stamati, söz konusu uygulamaların salgın sonrası taklit ürün pazarının Türkiye’de 3 kat büyümesine neden olduğunu söyledi. OECD raporları da bunu destekliyor. Geçen yıl yayınlanan rapora göre Türkiye, sahte ve taklit üründe Çin ile Hong Kong'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İzzet Stamati, bu durumun yakın zamanda yerli markaları da tehdit eder duruma geleceğine dikkat çekti. Vakko, sırf bu nedenle toptan satışa son verirken, pazar yerlerinden de çekildi. Bu konuda hiçbir şekilde herhangi bir mücadele yapılamadığını vurgulayan Stamati, “Turist de bu mallara rağbet gösteriyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde taklit olayı Turquality desteği alan Türk markalarını da zorlayacak. Yerli markalar yabancılar ile rekabet edemedikleri için gümrük vergileri konulmuştu. Ancak şu an tüm markaların bire bir taklitleri yapılıyor. Rekabet şartları bozulacak. Türk markaları yabancı markaların taklitleriyle bile mücadele edemeyecek duruma gelecek. Hatta yakın zamanda kendi taklitleriyle karşılaşacaklar” diye konuştu.

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100 TL'YE DIOR TİŞÖRT, 320 TL'YE LOUIS VUITTON ÇANTA

Bölgede bulunan mağazaların içinde Louis Vuitton, Balmain, Burberry, Moncler gibi markaların bire bir taklit tişörtleri 20 euroya satılıyor. Bu ürünlerin yurtdışından geldiğini belirten görevliler, dışarda bulunan benzer ürünlerin ise Türkiye’de üretildiğini, fiyatlarının ise 180 TL olduğunu söyledi. Yine Fendi ya da Louis Vuitton gibi markaların sahte küçük el çantaları 240 TL ’ye satılırken, bir boy büyükleri ise 320 TL’den gidiyor. Eşofman takımları ise 350 TL civarında. Mahmutpaşa'da sahte ürün fiyatları 100 TL’den başlayıp bin TL’ye kadar çıkıyor.

AVM'LERDE ALIŞVERİŞ YAPAN 10 KİŞİDEN 4'Ü YABANCI

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AVM’lerde bayram hareketliliği başlamış vaziyette. Söz konusu hareketliliği yerinde gözlemlemek için gittiğimiz AVM'lerde görevliler, haftasonu ziyaretçi sayısının yüzde 20’ye yakın arttığını, bu yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini belirtti. Mağaza satış görevlilerinden aldığımız bilgilere göre, gelen 10 ziyaretçiden 4’ü yabancı ve ağrılık Ortadoğulu turistlerde. Yerlide fiyat hassasiyeti artarken yabancılar ise fiyata bakmadan alım yapıyor.

Mahmutpaşa, hazır giyim ve tekstil ticaretinin kalbinin attığı bölgelerin başında geliyor. Binlerce esnafın bulunduğu bölgede daha önce düşük ve orta gelirli vatandaşlar alışveriş yapardı. Esnaf, bölgede fiyatların artık AVM'lerden daha yüksek hale geldiğini, bunun da sahte ürüne mecburi yönelime neden olduğunu anlattı. Gelişmeler daha önce Kapalıçarşı ve etrafında görmeye alıştığımız sahte ürünlerin, tüm Mahmutpaşa’yı sarmasına yol açtı. Mahmutpaşa’da ara sokaklarda hala yerli ürünler bulunuyor. Ancak, buralarda ise esnaf adeta sinek avlıyor.


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