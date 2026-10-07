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'Gizli' süre: İsa Karakaş 'Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor' deyip açıkladı

İş hayatında hem çalışan hem de işverenler için haklı nedenle fesih hakkı büyük önem taşırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat edilmesi gereken süreler ve tazminata dair çarpıcı detayları verdi. Karakaş "Milyonlarca çalışan ve patron bunu bilmiyor" diyerek ayrıntıları aktardı.

'Gizli' süre: İsa Karakaş 'Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor' deyip açıkladı
Hande Dağ

İş yaşamında haklı nedenle fesih hakkı oluşması pek çok çalışan ve işvereni ilgilendirirken uzman isim bu noktada pek çok kişinin bilmediği süre detayını açıkladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, haklı olmanın yetmediği bu durumu "Zamanında adım atmak gerekir" sözleriyle açıkladı.

Gizli süre: İsa Karakaş Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor deyip açıkladı 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında derhal fesih ve tazminat hakkı ile ilgili Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak ve hüsnüniyet şarttır.
İş kanununda dürüstlük esastır.

İşçi için tazminat kapısı açılır.
En az bir yıllık kıdemi varsa, haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alır.

İşveren için tazminat yükü kalkar.
Ahlaka aykırı davranan işçi çıkarıldığında, işveren çoğu kez tazminat ödemez.

Bildirim süresi beklenmez.
Haklı sebep var ise akit derhâl feshedilir."

Gizli süre: İsa Karakaş Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor deyip açıkladı 2

SÜREYİ KAÇIRMAMAYA DİKKAT

"Zamanında kullanılmayan hak, buharlaşır" diyen Karakaş, sürelerin sınırsız olmadığını, kanunun fesih hakkını kati sürelere bağladığını, hak düşürücü sürenin esas olduğunu, bu süreler geçtikten sonra haklı fesih yapılamadığını, hakimin re'sen dikkate aldığını, taraflar söylemese dahi hakimin bu sürelere baktığını, süre geçmişse davayı reddedeceğini sıraladı.

Gizli süre: İsa Karakaş Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor deyip açıkladı 3

KARAKAŞ İKİ KRİTİK EŞİĞİ VERDİ: 6 İŞ GÜNÜ VE 1 YIL

İki ayrı cetvel olduğuna işaret eden Karakaş, birinin öğrenme tarihi, diğerinin olayın vuku bulduğu tarih olduğunu belirtti.

Birinci kuralın 6 iş günü olduğunu vurgulayan Karakaş, olayın öğrenildiği günden sonraki iş günü sayımın başladığını aktardı.

İkinci kuralın ise 1 yıl olduğunu kaydeden Karakaş, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren azami sürenin 1 yıl olduğunu belirtti.

İkisinin de şart olduğunu kaydeden Karakaş, "Bir tek gün bile gecikilse, fesih "haksız" sayılır" dedi.

Şirketlerde yetkili mercinin esas olduğunu aktaran Karaşa, tüzel kişilerde 6 iş gününün, feshe yetkili makamın olayı öğrendiği gün başladığını kaydetti.

Fail bilinmiyorsa oluşacak durumu da anlatan Karakaş "Olay değil, failin kim olduğu tespit edildiği gün süreler dikkate alınır" dedi.

Gizli süre: İsa Karakaş Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor deyip açıkladı 4

"ÖĞRENDİĞİ GÜN" NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamayla alakalı detayları da aktaran Karakaş ilk olarak öğrenilen günün hesaba katılmadığını belirtip olayın öğrenildiği günü takip eden ilk iş gününün birinci gün olduğunu kaydetti. Ardından Karakaş, altıncı günün mesai bitiminin son sınır olduğunu vurgulayıp altıncı iş gününün sonunda fesih yetkisinin düştüğünü belirtti. Ayrıca pazar ve tatil günlerinin sayılmadığını da işaret eden Karakaş hesaplamanın 'iş günü' bazında yapıldığını vurguladı.

Gizli süre: İsa Karakaş Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor deyip açıkladı 5

SÜRE KAÇILIRSA NE OLUR?

"Süreyi geçiren taraf, haklı sebebe sahip olsa da haksız fesih yapmış sayılır" diyen Karakaş taraf ihbar tazminatı ödenmesine de işaret ederek süreyi kaçırıp sözleşmeyi bozan tarafın ihbar tazminatına mahkum olacağını aktardı.

Kıdem tazminatı riskine de vurgu yapan Karakaş, süreyi kaçıran işverenin kıdem tazminatı ödeme zorunda kalabileceğini kaydetti.

Gizli süre: İsa Karakaş Milyonlarca çalışan ve patron bilmiyor deyip açıkladı 6

İş yaşamında haklı olmak kadar doğru zamanda hareket etmenin de önemine işaret eden Karakaş "İş hayatında haklı olmak bir zırhtır; fakat zamanı doğru yönetmek o zırhı tutan kabzadır. Kanunun sunduğu imkânlar, gaflet ve ihmal ile heba edilemez" dedi.

Fesih gerektiren bir durumla karşılaşıldığında takvime ve saate uyulması gerektiği uyarısını yapan Karakaş, '6 iş günü' ve '1 yıl' detayının unutulmaması gerektiğini belirtip "Unutmayın ki, hukukun terazisinde haklılığınız kadar, süreniz de tartılır. 6 iş gününü ve 1 yılı aklınızdan çıkarmayın; zira zamana mağlup olan hak, tazminat olarak size geri döner" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi çalışan fesih işveren patron İsa Karakaş
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