Global enerji ekosistemi nereye doğru evriliyor? Timur Topalgökçeli Açık Açık'ta anlattı

Finans ve ekonomi konularını farklı bakış açılarıyla ele alan YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 45. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın bu bölümünde, Hello Tomorrow Türkiye Kurucu Başkanı Timur Topalgökçeli önemli açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da süren savaşın enerji piyasası üzerindeki etkilerine değinen Topalgökçeli, dünyadaki toplam ticari petrol arzının %25’inin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine dikkat çekerken "Sıvılaşmış doğalgaz (LNG) üretiminde kapasite açısından Katar bir numara ve buradaki rafinerilerin savaşta vurularak kapatılması LNG pazarının %20’sinin etkilenmesi demek" diye konuştu.

Global enerji pazarlarının sanılandan daha esnek olduğunu belirten Topalgökçeli "Uluslararası Enerji Ajansına üye ülkeler 90 günlük petrol ve doğal gaz talebini karşılayacak kadar depolama yapmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

Timur Topalgökçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Savaş demek belirsizlik demektir. Çok önemli bir alan. Sadece Hürmüz Boğazı'na baktığımızda toplam ticari petrol arzının %25’i buradan geçiyor. Bu çok önemli bir rakam. Dünyanın en önemli bir dar boğazının kapanması herhangi bir şekilde arz faciasına, krizine neden olabilir.

"YENİ BOYUTLARA ULAŞABİLİR"

Dünya enerji piyasası bu savaşa hazır değildi ama hazır olamaya çalıştı. Uluslararası Enerji Ajansına üye ülkeler 90 günlük petrol ve doğalgaz talebini karşılayacak kadar depolama yapmak zorundalar. Bir koruma kalkanı sağlanıyor. Fakat bu kriz ne kadar uzun sürerse o kadar yeni boyutlara ulaşabilir.

"%20’SİNİN ETKİLENMESİ DEMEK"

Haritaya bakıldığında ilk başta enerjinin fiziki gerçeği ortaya geliyor. Bu petrol depoların, tesislerin nerede bulunduğuna bakılması gerekiyor. Katar, dünyanın en önemli Sıvılaşmış doğalgaz (LNG) üreten ülke. Bir numara ve buradaki rafinerilerin savaşta vurularak kapatılması LNG pazarının %20’sinin etkilenmesi demek.

Avrupa, Rusya savaşından dolayı LNG'ye kaydı. Avrupa'da 700 tanker LNG'ye ihtiyaç duyuluyor depoları doldurmak için. Bu da arz sıkıntısı yaratabilir.

PETROL FİYATLARI NE OLUR?