Global yat sektörünün önemli oyuncularından Türkiye, yazılım ve hizmetlerle sektördeki ikinci el ekspertizi yönetecek

TÜV Austria Grubu ve Bodrum Denizcilik ortaklığında Türkiye’de kurulan ve yatlar için ekspertiz, test, laboratuvar, eğitim, sertifikasyon ve danışmalık hizmeti sunan TÜV Austria Marine'nin Genel Müdürü Can Polat, “Her geçen yıl büyüyen ve katma değeri yüksek sektörde regüle edilmesi gereken çok fazla alan bulunuyor.” dedi.

“YAT ENDÜSTRİSİNİN HACMİ 5 MİLYAR DOLARI BULURKEN İKİNCİ EL PAZARI DA BÜYÜYOR”

Covid-19 salgınıyla birlikte 2020 ve 2021 yıllarında küresel ölçekte hızlı bir büyüme gerçekleştiren yatçılık pazarı, enflasyonist ortamda birikimlerini korumak isteyenlerin borsa, altın, gayrimenkul ve otomobil dışında yatlara yönelmesiyle büyümeye devam ediyor. ICOMIA (Uluslararası Deniz Endüstrisi Dernekleri Konseyi) raporu verilerine göre 2020 yılında sektör büyüklüğü 920 milyon doları bulurken, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Tekne imalatı, deniz motorları üretimi, tekne malzemeleri üretimi, servis sağlayıcıları gibi bileşenlerden oluşan sektör büyüklüğünün ise 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Birçok endüstrinin küresel ölçekte yaşadığı hammadde ve tedarik sorunları yatçılık sektöründe de sipariş teslim sürelerinin uzamasına neden oluyor. Bu durum sektörde ikinci el piyasasını canlandırmış durumda.

Can Polat, “Türkiye güçlü ve gelecek vadeden bir ekonomiye sahip. Biz Türkiye’yi sadece tek bir ülke olarak değil, Avrupa ve Asya arasındaki köprü konumu, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerindeki önemli pazarlara açılan bir “giriş kapısı” olarak görüyoruz." dedi.

