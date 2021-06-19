Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları belli oldu! 1309 personel başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

Lisans mezunları için KPSS (P3), lise mezunları için KPSS (P94) ve ön lisans mezunları için de KPSS (P93) puan türünden en az 65 puan ve üzeri alanlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1309 personel alımı için başvurular Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresinden yapılacak.

GÖÇ İDARESİ 1309 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için sınava başvuranlarda 35 yaşını tamamlamamış olması, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması şartı isteniyor.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçen sene yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, ön lisans mezunları için KPSSP (93), lisans mezunları için KPSSP (3) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.

Başvuracak vatandaşların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.