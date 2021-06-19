Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları belli oldu! 1309 personel başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

Lisans mezunları için KPSS (P3), lise mezunları için KPSS (P94) ve ön lisans mezunları için de KPSS (P93) puan türünden en az 65 puan ve üzeri alanlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1309 personel alımı için başvurular Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresinden yapılacak.
Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için sınava başvuranlarda 35 yaşını tamamlamamış olması, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması şartı isteniyor.
Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçen sene yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, ön lisans mezunları için KPSSP (93), lisans mezunları için KPSSP (3) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.
Başvuracak vatandaşların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.
Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuruları, yalnızca bir il ya da Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılabilecek. Birden çok pozisyon unvanına ya da birden fazla ile veya il ile beraber merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyenler, İçişleri Bakanlığı’nın "www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde bulunan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihlerinde ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek.
Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.
21 Haziran saat 10.00'da başlayan sınav başvuruları, 25 Haziran saat 17.00'de tamamlanacak.
Resmî Gazete'deki ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 5 avukat istihdam edilecek. taşra teşkilatında da 60 destek personeli (şoför), 14 sosyal çalışmacı, 15 avukat, lise, ön lisans ve lisans seviyesinde bin 215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.
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