FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları belli oldu! 1309 personel başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları belli oldu! 1309 personel başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

19.06.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 1309 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne alınacak 1309 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları belli oldu.

Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları belli oldu! 1309 personel başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

Lisans mezunları için KPSS (P3), lise mezunları için KPSS (P94) ve ön lisans mezunları için de KPSS (P93) puan türünden en az 65 puan ve üzeri alanlar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1309 personel alımı için başvurular Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresinden yapılacak.

GÖÇ İDARESİ 1309 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için sınava başvuranlarda 35 yaşını tamamlamamış olması, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması şartı isteniyor.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçen sene yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, ön lisans mezunları için KPSSP (93), lisans mezunları için KPSSP (3) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek.

Başvuracak vatandaşların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı başvuruları, yalnızca bir il ya da Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılabilecek. Birden çok pozisyon unvanına ya da birden fazla ile veya il ile beraber merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Göç İdaresi 1309 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapmak isteyenler, İçişleri Bakanlığı’nın "www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde bulunan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihlerinde ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek.

Posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları belli oldu! 1309 personel başvuruları nereye, nasıl yapılacak

GÖÇ İDARESİ 1309 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

21 Haziran saat 10.00'da başlayan sınav başvuruları, 25 Haziran saat 17.00'de tamamlanacak.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLERDE OLACAK?

Resmî Gazete'deki ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 5 avukat istihdam edilecek. taşra teşkilatında da 60 destek personeli (şoför), 14 sosyal çalışmacı, 15 avukat, lise, ön lisans ve lisans seviyesinde bin 215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turist tatil yapabilir

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor!

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

'Ölümcül' sahtekarlık, internette 15 bin TL’ye satılıyor

'Ölümcül' sahtekarlık, internette 15 bin TL’ye satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.