Gökte ararken yerde buldu... Yolda yürürken zengin oldu! Ayağına takıldı: Dünyaya ait değil, değeri milyoner yapabilir

Gökte ararken yerde buldu deyimi adeta tam yerini buldu. Tüm dünyanın ilgisini çeken haber Fransa'dan geldi. Yürüyüş yapan bir adan ayağına takılan taş sayesinde bir anda zengin oldu. Ayağına çarpan taşın dünyadan olmadığını fark eden adam, nadir görülen bir göktaşı olduğunu anladı. Uzmanlar söz konusu taşın binlerce yıl önce dünyaya düştüğünü değerlendirirken, değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Yolda yürürken zengi,n olan adamın hikayesi tüm dünyanın ilgisini çekti: Farnsa'da yaşayan bir adam yürüyüş yaptığı sırada ayağına bir taşın takıldığını fark etti. İlk bakışta normal, sıradan bir taş gibi görünen cisminin parlak yüzeyi ve farklı dokusu merakını uyandırdı.

HEM ŞAŞIRDI HEM ZENGİN OLDU

Merakını gidermek için söz konusu taşı uzmanlara götüren adam hem şaşırdı hem zengin oldu.

NADİR BULUNAN BİR GÖKTAŞI

Yapılan analizlerde döz konusu taşın sıradan bir kaya değil, nadir bulunan bir göktaşı olduğu belirlendi.

BİNLERCE YIL ÖNCE DÜNYAYA DÜŞMÜŞ

Uzmanlara göre bu göktaşı binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düşmüş ve içerdiği yüksek miktardaki değerli metaller sayesinde oldukça kıymetli hale gelmişti.

MİLYONER OLABİLİR

Nadirliği ve sahip olduğu özel elementler nedeniyle göktaşının piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu rakam, sıradan bir yürüyüş sırasında bulunan taşın sahibini bir anda milyoner yapabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

