FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in neden açılmıyor?

GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in neden açılmıyor?

24.04.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası piyasalarında yaşanan çalkantılar sürüyor. Thodex ve Vebitcoin sitelerinin kapanmasının ardından son olarak GolexCo.in kapanması da gündem oldu. Peki, GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in neden açılmıyor? İşte, GoldexCo.in kapandı mı? İşte, detaylar...

GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in neden açılmıyor?

Kripto para piyasasında birkaç gündür yaşanan çalkantılar devam ediyor. Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları ile başlayan skandallar Vebitcoin'in de erişime kapanması ile devam ediyordu. Son olarak GoldexCo.in'de yaşanan buradan alım satım işlemleri gerçekleştiremeyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in kapandı mı? İşte, ayrıntılar...

GOLDEXCOIN NEDEN AÇILMIYOR?

Kripto para alım-satım platformu GoldexCo.in kapanmasının ardından açıklamada bulundu. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Platforma erişim sorunu yaşayan ve para yatırmış olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Goldexco.in konuya ilişkin internet sitesinde şu ifadelere yer verdi:

“23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir.

Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir.

Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin. Goldexco.in Ailesi.”

Öte yandan Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Değerli Kullanıcılarımız; Bugün saat 19:00 itibarıyla algoritma tekrar çalıştırılacak olup, 25.04.2021 saat 12:00'da Gldx Token alım satıma açılacaktır. Goldexco.in Ailesi" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyorEskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Bir kripto para şirketi daha kapandı!

Bir kripto para şirketi daha kapandı!

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.