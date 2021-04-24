GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in neden açılmıyor?

Kripto para piyasasında birkaç gündür yaşanan çalkantılar devam ediyor. Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları ile başlayan skandallar Vebitcoin'in de erişime kapanması ile devam ediyordu. Son olarak GoldexCo.in'de yaşanan buradan alım satım işlemleri gerçekleştiremeyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in kapandı mı? İşte, ayrıntılar...
GOLDEXCOIN NEDEN AÇILMIYOR?
Kripto para alım-satım platformu GoldexCo.in kapanmasının ardından açıklamada bulundu. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Platforma erişim sorunu yaşayan ve para yatırmış olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
Goldexco.in konuya ilişkin internet sitesinde şu ifadelere yer verdi:
“23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir.
Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.
Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir.
Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin. Goldexco.in Ailesi.”
Öte yandan Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Değerli Kullanıcılarımız; Bugün saat 19:00 itibarıyla algoritma tekrar çalıştırılacak olup, 25.04.2021 saat 12:00'da Gldx Token alım satıma açılacaktır. Goldexco.in Ailesi" ifadelerine yer verildi.
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