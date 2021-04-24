GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in neden açılmıyor?

Kripto para piyasasında birkaç gündür yaşanan çalkantılar devam ediyor. Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı iddiaları ile başlayan skandallar Vebitcoin'in de erişime kapanması ile devam ediyordu. Son olarak GoldexCo.in'de yaşanan buradan alım satım işlemleri gerçekleştiremeyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in kapandı mı? İşte, ayrıntılar...

GOLDEXCOIN NEDEN AÇILMIYOR?

Kripto para alım-satım platformu GoldexCo.in kapanmasının ardından açıklamada bulundu. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu. Platforma erişim sorunu yaşayan ve para yatırmış olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Goldexco.in konuya ilişkin internet sitesinde şu ifadelere yer verdi:

“23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir.