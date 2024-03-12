Goldman Sach'tan Türkiye raporu: "Portföy çıkışları geçici, seçimden sonra... "

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 8 Mart tarihli notta TCMB'nin rezervlerinde düşüş eğiliminin sürdüğü ve bu durumun geniş olasılıkla sermaye çıkışlarını yansıttığı belirtildi. Türkiye'de yaşanan portföy çıkışlarının hacmini sürpriz olarak nitelerken, seçimlerden sonra normalleşme olacağını öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Raporda ekonomistler TCMB'nin Döviz pozisyonundaki bozulmanın, Mart ayındaki yerel seçimler nedeniyle yaşanan sermaye çıkışları, mevsimsel olarak zayıf seyreden cari işlemler dengesi ve vadesi gelen döviz korumalı hesapların yurt dışında dövize dönmesi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu görüşünü paylaştı.

Ekonomistler bu çıkışların boyutunu şaşırtıcı bulduklarını ve bunların geçici olduğunu ve seçimlerden sonra normalleşeceğini düşündüklerini belirtti.







