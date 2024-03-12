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Goldman Sach'tan Türkiye raporu: "Portföy çıkışları geçici, seçimden sonra... "

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.03.2024 14:37
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Goldman Sachs Türkiye raporunda portföy çıkışlarının geçici olduğunu belirterek seçimden sonra normalleşme olacağını öngördü. Analistler TCMB'nin seçimlerden önce bu ay yapılacak bir sonraki politika toplantısında sermaye çıkışlarını dengelemek için politika faizini daha da yükseltme olasılığının arttığına vurgu yaptı.

Goldman Sach'tan Türkiye raporu: "Portföy çıkışları geçici, seçimden sonra... "

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 8 Mart tarihli notta TCMB'nin rezervlerinde düşüş eğiliminin sürdüğü ve bu durumun geniş olasılıkla sermaye çıkışlarını yansıttığı belirtildi. Türkiye'de yaşanan portföy çıkışlarının hacmini sürpriz olarak nitelerken, seçimlerden sonra normalleşme olacağını öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Raporda ekonomistler TCMB'nin Döviz pozisyonundaki bozulmanın, Mart ayındaki yerel seçimler nedeniyle yaşanan sermaye çıkışları, mevsimsel olarak zayıf seyreden cari işlemler dengesi ve vadesi gelen döviz korumalı hesapların yurt dışında dövize dönmesi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu görüşünü paylaştı.

Ekonomistler bu çıkışların boyutunu şaşırtıcı bulduklarını ve bunların geçici olduğunu ve seçimlerden sonra normalleşeceğini düşündüklerini belirtti.


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Goldman Sachs Türkiye portföy rapor
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