Goldman Sachs’tan petrol için "kritik eşik" uyarısı! Mayıs ayı boyunca...

Goldman Sachs Research, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam etmesi ve Ortadoğu’daki arz kesintilerinin derinleşmesi durumunda Brent petrolün varil fiyatının 115 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs’tan petrol için "kritik eşik" uyarısı! Mayıs ayı boyunca...
Cansu Çamcı
Küresel petrol piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi sürerken, Goldman Sachs analistleri stoklara ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Banka, Hürmüz Boğazı'nda akışın kademeli olarak toparlanması durumunda bile küresel görünür stokların rekor düşük seviyelere gerileyebileceğini değerlendirdi.

Analize göre ateşkes sonrası risk primindeki gerileme ve spot alımlardaki yavaşlama, petrol fiyatlarında kısa vadeli bir gevşemeye neden oldu. Ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının halen normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10'u civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle stoklardaki azalışın mayıs ayı boyunca sürmesi bekleniyor.

AKIŞ SINIRLI,TOPARLANMA KADEMELİ

Uzmanlar, boğazdaki akışın tam kapasiteye dönüşünün zaman alacağını ve arz tarafındaki sıkılığın devam edebileceğini belirtiyor. Bu durum, piyasalarda temkinli görünümün korunmasına neden oluyor.

YÜKSEK FİYATLAR ALTERNATİF ENERJİYE YARIYOR

Artan petrol fiyatlarının, alternatif enerji sektörüne olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden CATL, yükselen enerji maliyetlerinin elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemlerine olan talebi desteklediğini açıkladı. Şirketin teknoloji yöneticisi Gao Huan, maliyet baskısının sürdürülebilir çözümlere yönelimi hızlandırdığını belirtti.

Goldman Sachs’tan petrol için "kritik eşik" uyarısı! Mayıs ayı boyunca... 1

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatma kararına rağmen yüksek seyrini korudu. Brent petrol son iki seansta yaklaşık yüzde 9 yükselerek varil başına 99 doların hemen altında işlem görürken, ABD ham petrolü 90 dolar civarında dengelendi.

HÜRMÜZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Küresel petrol arzının önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kısıtlamalar, piyasalarda oynaklığı artırdı. ABD'nin bazı tankerleri durdurduğu ve çok sayıda gemiyi geri çevirdiği belirtilirken, İran tarafı müdahaleler sürdükçe boğazın açılmasının gündemde olmadığını ifade ediyor.

Goldman Sachs’tan petrol için "kritik eşik" uyarısı! Mayıs ayı boyunca... 2

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in planlanan Pakistan ziyaretini iptal etmesi, diplomatik sürece ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflar arasında nükleer program ve bölgesel gerilimler gibi çözülmemiş başlıklar bulunuyor.

