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Goldman Sachs uyardı, bakır 10 bin doları test etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 16:42
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Bakır fiyatları, Goldman Sachs’ın artan arz stresi konusunda uyarması sonrası ton başına 10 bin doları test etti.

Goldman Sachs uyardı, bakır 10 bin doları test etti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşüreceği ihtimallerinin yükselmesi ve Goldman Sachs Groups Inc.'nin artan arz stresi konusunda uyarıda bulunmasının bakır ton başına 10 bin doları aştı.

Bakır fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 10 bini test etmesinin ardından 9 bin 736 dolara kadar geriledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, metaller, ABD'deki zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceği yönündeki spekülasyonları yeniden tetiklemesinin ardından risk varlıklarında daha geniş bir yükselişe geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Emtia Bakır
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