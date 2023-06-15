FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Google AccelarateX programı, Emre Kurttepeli’nin açılış konuşması ile başladı

Google AccelarateX programı, Emre Kurttepeli’nin açılış konuşması ile başladı

15.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel olarak tasarlanan içeriğiyle Endeavor ve Google uzman mentor ağına erişim imkanı sunan AccelerateX programı, 8 Kasım 2022 tarihinde Emre Kurttepeli’nin açılış konuşması ile başladı. Program 3 aylık yoğun atölyeler ile girişimcilerin gelişimlerine destek olacak.

Google AccelarateX programı, Emre Kurttepeli’nin açılış konuşması ile başladı

Emre Kurttepeli AccelerateX programı açılış konuşmasında ‘’Girişimcilik için bir formül yok, herkesin şansı eşit, En çok kıymet verilmesi gereken şey zaman. Zamanı geri getiremezsiniz. Büyük düşünün, ne yapıyorsanız değecek bir şey olsun. Kültür tarafına ilk günden yoğunlaşın. Şirkette ölçeklenirken oluşturduğunuz kültür önemli, büyüdüğünüzde kültürü değiştiremezsiniz. Global olun. İlk günden global yapıyı düşünün, düşünce yapısını oturtmaya çalışın. 3 yıl sonra değil, şimdi’’ dedi.

Programa kabul edilen 12 kurucu, Google tarafından reklam ve bulut, pazarlama ve iletişim desteği ile pek çok eğitime erişim, Endeavor mentorlarından destek alma ve yatırımcılarla tanışma fırsatı edinecek.

GROWTH PROGRAM: ACCELERATEX NEDİR?

Girişimleri için en doğru desteği almak isteyen kuruculara yönelik yepyeni Growth Program: AccelerateX, Google Türkiye ve Endeavor Türkiye tarafından geliştirildi.
Growth Program: AccelerateX, büyüyen girişimlere özel olarak tasarlanan içeriklere ve büyüme konusunda uzman mentor ağına 3 aylık yoğun bir atölye erişim sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2020’de konuşmacı olarak yer aldıEmre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2020’de konuşmacı olarak yer aldı
Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 SalıGüncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı
SGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenlemeSGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli

En Çok Okunan Haberler

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.