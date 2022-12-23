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Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

23.12.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketlerdeki etiket oyunu devam ediyor. Aynı marka ve gramaja sahip bir ürünün marketler arasındaki fiyat farkı görenleri hayrete düşürdü. Bir markette 186 TL'den satılan tereyağ, başka bir markette 246 TL'ye satılıyor. Vatandaşlar ise bu durumda tepki gösterirken kontrolün sağlanması gerektiğini açıkladılar.

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Artan enflasyon sonrasında fırsatçılar boş durmuyor. Marketler arasındaki fiyat farkı vatandaşları isyan ettirdi. Aynı marka ve gramaja sahip bir ürünün, iki marketteki fiyat farkını görenler şaşkına döndü. Vatandaşlar kontrolün sağlanması gerektiğini açıkladılar.

FİYAT FARKI DUDAK UÇUKLATIYOR

Markası da aynı gramajı da ama etiketler bambaşka. İki market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor. Tereyağ bir markette 186 TL'den, bir başka markette ise 246 TL'ye satılıyor yani 57 TL daha pahalı.

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Show Haber'in haberine göre aynı marka ve aynı sayıdaki bir tuvalet kağıdı bir markette 84,90 TL'den, bir diğerinde ise 149,95 TL'den satılıyor. Nohut geçtiğimiz yıl 10-15 TL arasında satılıyordu. Bir markette 53 TL'den satılan nohut, bir başka markette 64 TL'den satılıyor. Nohutta marketler arasında yüzde 20'ye varan fiyat farkı var.

İSYAN ETTİLER

Vatandaşlar ise bu durumda tepki gösterirken kontrolün sağlanması gerektiğini açıkladılar.

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market etiket

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