'Görenleri hayrete düşüren bir uygulama bu' Hesapları boşaltmak için banka numaralarına da dadandılar

Dolandırıcılar vatandaşları ağına düşürmek için akla hayale gelmeyecek yöntemler kullanmaya başladı. Teknoloji ilerledi ve şimdi de telefon numarasını taklit eden dolandırıcılar türedi. Mağdurları artan o dolandırıcılık yöntemini siber suçlarla mücadele polisleri anlattı.

Show Haber'de yer alan habere göre; ekipler "Görenleri hayrete düşüren bir uygulama bu. Dolandırıcı tarafından ne gözükmesi isteniyorsa o numaralar belirtiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Telefon numarasını taklit ediyorlar, banka arıyormuş gibi tam güven sağlıyorlar, sonra da hesapları boşaltıyorlar. Ekipler "Başka türlü anlamanın mümkünü şu an için söz konusu değil" dedi.

BANKA ARIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri duyanın ağzını açık bırakan dolandırıcılık yöntemini anlattı. Ekipler "Yeni yeni vatandaşlarımız bu konuda mağdur olmaya başladılar. Dolandırıcılar istedikleri numarayla istedikleri kişiyi kendilerini arıyor gibi gösterebiliyorlar artık. İnternet tabanlı aramaları yaparak gerçekleştiriyorlar. GSM operatörleriyle hiçbir alakası yok" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılar o zararlı uygulamada önce arayacak numara olarak bir bankanın telefon numarasını yazıyor. Örneğin 444 0X XX. Karşı tarafa da kişinin numarasını yazıyor ve sonrasında aranan numara arayan numarayı o bankanın telefon numarası olarak görüyor.

BU DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNDEN NASIL KORUNULUR?

Dolandırıcı banka numarasıyla güvenini kazandığı mağdurun hemen bilgilerini almaya başlıyor. Ekipler "Anne kızlık soyadı gibi, T.C. kimlik numarası gibi... Hiçbir banka zaten elinde olan bu bilgileri tekrar teyit amaçlı sormaya çalışmaz" dedi.

Dolandırıcıları fark etmek numaraları birebir taklit ettikleri için bir hayli zor, hatta imkansız ama telefonda konuşurken 'Size gönderdiğimiz şifreyi bize verir misiniz?' derlerse o zaman işe uyanmak gerekiyor. Bunun nasıl ayırt edileceğiyle ilgili konuşan ekipler "Bu şahıslara istedikleri bilgiyi vermeden görüşmelerimizi sonlandırıp ilgili bankayı arayarak beni bu şekilde arayıp aramadınız mı diye teyit etmeliler" ifadelerini kullandı.