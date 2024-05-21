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Göreve başlamasının ardından bir ilk! Merkez Bankası Başkanı Meclis'te sunum yapacak! Tarih belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 14:49
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve başlamasının ardından ilk kez 4 Haziran'da Meclis'te sunum yapacak. Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

Göreve başlamasının ardından bir ilk! Merkez Bankası Başkanı Meclis'te sunum yapacak! Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak. Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

(AA)

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Merkez Bankası sunum Fatih Karahan
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