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Görüntüler Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan! Cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez... Türkiye'de 18 bin 500 lira, Batum'da 12 bin 300 lira

07.05.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde geçtiğimiz aylarda Gürcistan'a açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda 'cep telefonu turizmi'nin trafiği yaşanmıştı. Yaşanan cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor. Oyun konsolunun ülkemize göre daha ucuz olduğu öğrenen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluğa neden olurken, ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan o oyun konsolunun, Batum’da 12 bin 300 lira olduğu, ayrıca vergi iadesiyle bu fiyatın 11 bin liraya düştüğü söyleniyor.

Görüntüler Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan! Cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez... Türkiye'de 18 bin 500 lira, Batum'da 12 bin 300 lira

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, cep telefonu yoğunluğu devam ederken, şimdi de oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.

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GÜNÜ BİRLİK GÜRCİSTAN'A GİDİYORLAR

Gürcistan’da bahsi geçen oyun konsolunun fiyatı daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek satın alma işlemi gerçekleştirip, ülkeye geri dönüyor.

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BATUM’DA 12 BİN 300 LİRA! VERGİ İADESİYLE DE 11 BİN LİRAYA DÜŞÜYOR...

Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan o oyun konsolu, Batum’da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor.

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Oyun konsolu, Batum’da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Gürcistan Sarp Sınır Kapısı

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