FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

30.08.2024 12:18
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tam destek! İddianame hazırlanmıştı: Hapse mi atacaksınız? Cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tam destek! İddianame hazırlanmıştı: Hapse mi atacaksınız? Cesedimi çiğnemeniz lazım

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası güvenlik kamerasında

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası güvenlik kamerasında

Sosyal medyada çağrı yaptı, tarlada kalan domatesi bedava dağıttı

Sosyal medyada çağrı yaptı, tarlada kalan domatesi bedava dağıttı

İçerik devam ediyor
30.08.2024 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan Adaları’nın Türkiye’de tatil yapmaktan daha ucuz olması sonrası her tatil döneminde aynı manzaralar yaşanmaya başladı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ile hafta sonunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 3 günlük süreçte Türk tatilciler yine Yunanistan’ın Ege adalarına adeta akın etti. İşte oluşan uzun kuyruğun görüntüleri…

Tatili fırsat bilenler, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeşil pasaport ve kapıda vize uygulamasıyla deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı.
Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 günlük tatile yoğun ilgi olduğunu söyledi.

2

Türk tatilcilerin bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Midilli Adası’nı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu savunan Turhan, “Çünkü Midilli Adası’na Ayvalık’tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye’ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor. Bu yüzden de Midilli Adası’na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin kapıda vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum” dedi.

3

“KAPIDA VİZE UYGULAMASI 31 Mart 2025 TARİHİNE KADAR UZATILDI”

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale ise deniz hudut kapısın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek. 3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık’tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası’na geçişini sağlayacağız” dedi.

4

30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte yaz sezonunun da sona ermesiyle sezon finali yaptıklarını aktaran Jale, “Ancak yeni gelen bir bilgiye göre; daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kapıda vize uygulaması 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı. Kapıda Vize’nin devam etmesiyle birlikte ben kış aylarında da, özellikle hafta sonlarında da Midilli Adası’na geçişlerde bir yoğunluğun olacağını düşünüyorum. Tabiî ki izleyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz bunu. Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçti” diye konuştu.

7

Yurt dışı harçlarının yükseltilmesinin Yunan adalarına ilgiyi azaltmadığını vurgulayan Jale, “Bizim misafirlerimizin yüzde 80’i Midilli’de 2-3 konaklamalı kaldıkları için yurt dışı harçları arasındaki fark misafirlerimize çok fazla yansımamış durumda. Ama kış aylarında günü birlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz olsun hissedilebileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

6

5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık tatil zafer bayramı
En Çok Okunan Haberler
Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla

Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla

Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık!

Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık!

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

2025 asgari ücret zammını kuruşuna kadar hesapladılar!

2025 asgari ücret zammını kuruşuna kadar hesapladılar!

Bankaların mevduat faizleri güncellendi

Bankaların mevduat faizleri güncellendi

Bakanlık ve DMM 'çiftçiye destek kalktı' haberlerine açıklık getirdi

Bakanlık ve DMM 'çiftçiye destek kalktı' haberlerine açıklık getirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.