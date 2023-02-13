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Görüntüler deprem bölgesinden! Çöken binaların başında acı dolu bekleyiş, enkazların üstüne yazılan o yazı yürekleri dağladı

13.02.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana ve Malatya'da büyük yıkımlara neden oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 30 bine dayandı. Enkaz altından mucizeler gelirken, acı bekleyiş de devam ediyor.

Görüntüler deprem bölgesinden! Çöken binaların başında acı dolu bekleyiş, enkazların üstüne yazılan o yazı yürekleri dağladı

Depremler sonucunda 24 bin 921 bina yıkıldı, hepimizi yasa boğan depremlerde 300 kilometrekarelik alanda 8 metre kayma oldu. Acılı aileler, çöken binaların enkazlarında acılı bekleyişlerini sürdürürken bölgeden gelen haberler herkesin içini acıtıyor.

HERKESİ DUYGULANDIRAN ANLAR! EĞER SES GELMİYORSA...

Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ekipler sismik termal cihazlarla incelemeler yapıyor. Eğer binaların enkazlarından ses gelmiyorsa enkazın üzerine 'Ses yok' ibaresi yazılıyor ve ekipler sesin geldiği yerlere sevk ediliyor. Habertürk muhabiri Fevzi Çakır, deprem sonrası o anları aktardı.

SES YOKK

DEPREMDEN 166 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.

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