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Görüntüler Youtube'da milyon kez izlenmişti! Airbnb, Türkiye'yi de kapsayan karar aldı: Daire içi güvenlik kameraları tüm dünyada yasaklandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.03.2024 11:26
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Airbnb, dairelerin içinde bulunan güvenlik kameralarını dünya çapında yasaklayacaklarını duyurdu. Karar Nisan ayının sonu itibarıyla uygulamaya alınacak.

Görüntüler Youtube'da milyon kez izlenmişti! Airbnb, Türkiye'yi de kapsayan karar aldı: Daire içi güvenlik kameraları tüm dünyada yasaklandı

ABD’deki Saturday Night Live programında, tuvalette kamera saklanmış bir Airbnb evinin yer aldığı bir parodi yayımlanması büyük yankı uyandırmıştı. Hatta söz konusu video, YouTube’da 1,2 milyon defa izlendi. Bu olayın ardından Airbnb daireleri için adım atıldı. Alınan karara göre Airbnb, dairelerin içinde bulunan güvenlik kameraların dünya çapında yasaklayacaklarını duyurdu. Yasak önümüzdeki ayın sonunda başlayacak.

Şirket bunu güvenlik kurallarını basitleştirmek ve misafirlerin mahremiyeti için yaptıklarını açıkladı.

Airbnb kullanıcıları daha önce kameralara dair endişelerini dile getirmişti. Şirketin topluluk politikası yöneticisi Juniper Downs, çok az sayıda evin içinde güvenlik kamerası olduğunu, bu yüzden az sayıda evin etkileneceğini belirtti.

SADECE ORTAK ALANLARA İZİN VERİLİYORDU

Airbnb’nin mevcut kuralları güvenlik kameralarına salon ve koridor gibi alanlarda izin verirken banyo ve yatak odası gibi yerlerde izin vermiyor.

İlanda güvenlik kamerasının yerlerinin de açıkça yazılması gerekiyor. Şirket ayrıca evin dışında bulunan ve evin içine bakan kameralara da izin vermiyor. Yeni kurallar kapı zili kameralarına ve daire için gürültü tespit edici cihazlara izin vermeye devam edecek. Bu cihazlar, ev sahiplerinin evde parti verilip verilmediğini anlamasını sağlıyor.


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