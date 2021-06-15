Emlak Katılım, görüntülü görüşme ile müşterilerine hesap açacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Yeni geliştirilen uzaktan müşteri edinimi ile bankanın müşterileri mobil şube üzerinden görüntülü görüşme ile hesap açabilecek.

Emlak Katılım mobil şube uygulamasını akıllı telefonlarına indirenler, bu uygulama üzerinden randevu alma, randevu saatinde görüntülü bağlanma ve görüntülü konuşma işlem adımlarını takip ederek “imza atma”, “kurye ziyareti” ve “şubeye gitme” gibi zorunlulukları ortadan kaldıran yeni sistem ile kolaylıkla Emlak Katılım müşterisi olabilecekler.

EMLAK KATILIM DİJİTAL KOLAYLIKLAR SUNMAYA DEVAM EDECEK

Dijital yatırımlara ağırlık vereceklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Emlak Katılım olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmeti her geçen gün yeni ürünlerle çeşitlendiriyoruz. Ürün gamımızı artırırken çağımızın gerektirdiği şekilde dijital kolaylık sağlayacak hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda hizmete sunduğumuz ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak adına büyük önem taşıyan uygulamalarımız sayesinde, bulunduğunuz her yerden müşteri temsilcilerimizle yapacağınız görüntülü görüşme ile ya da online başvurunuz sonrasında kurye vasıtasıyla hesap açılış işlemlerinizi tamamlayarak müşterimiz olabiliyor ve bankacılık hizmetlerimizden faydalanabiliyorsunuz.” dedi.