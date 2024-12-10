Gözler asgari ücrette! YRP'li Kılıç'tan dikkat çeken sözler: 'Haftalar öncesinden ağızlarından baklayı çıkardılar'

Asgari ücret maratonu başladı. İlk toplantı bugün yapıldı, 1 saat süren toplantıda rakam konuşulmazken ikinci toplantı tarihi olarak 16 Aralık ifade edildi. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken yüzde 25 zam yapılacak iddiası gündem olmuştu.

SUAT KILIÇ'TAN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Konuyla ilgili YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, EKOL TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yüzde 25 ile ilgili olarak Kılıç, "Aslına bakılırsa haftalar öncesinden ağızlarından baklayı çıkardılar. Belki de kamuoyunu hazırlamak adına bilinçli olarak da sızdırmış olabilirler" yorumunu yaptı.

Sizce asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 20 - 20 BİN 400 TL % 25 - 21 BİN 250 TL % 30 - 22 BİN 100 TL % 35 - 22 BİN 950 TL % 40 - 23 BİN 800 TL

Kılıç canlı yayında şunları ifade etti:

"YÜZDE 25 ENFLASYONA EZDİRMEK DEMEKTİR"

"Aslına bakılırsa haftalar öncesinden ağızlarından baklayı çıkardılar. Belki de kamuoyunu hazırlamak adına bilinçli olarak da sızdırmış olabilirler. Değişik STK'lar üzerinden mutabık kalınması gereken rakamın yüzde 25 olması gerektiğini ifade ettiler. Asgari ücreti yüzde 25 artırmak asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek demektir. Bizim beklentimiz 35 bin TL... Beklenti derken temennimiz, yaptığımız hesap...

"ASGARİ ÜCRET 35 BİN OLMALI"

35 bin TL'ye çıkarılırken yükün tamamı işverenin sırtına verilmemeli. Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılmalı, işverenin kaldırabileceği miktar işverene kalmalı, kalanı devlet tarafından karşılanmalı. Bunun için 2025 bütçesinde vergi affı istisnaları var. Geriye dönük baktığımızda vergi affından yararlanan şirketlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. İmtiyazlı holdingler olarak bunları adlandırıyoruz. Bu şirketlere verilen kaynak terk edilip asgari ücretin sübvansiyonuna ayrılacak olsa işverenin sırtına bir yük binmeden, insanlarımızın geçinebilecekleri bir para mümkün olabilecek."