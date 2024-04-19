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Gözler Bakan Bayraktar'ın açıklamasındaydı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte yanıtı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 10:58
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Milyonlarca vatandaşın merak ettiği "Mayıs ayında doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yanıt geldi.

Gözler Bakan Bayraktar'ın açıklamasındaydı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte yanıtı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, vatandaşların merak ettiği konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacağını söyledi.

NTV yayınında konuşan Bayraktar, enerji politikalarında ciddi değişiklikler yaptıklarını söyledi. Gabar’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, 2016’da Türkiye genelinde günlük 33 bin varil petrol üretilirken, bugün Gabar’da günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını anlattı. Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektriğe mayıs ayında zam yapılmayacağını duyurdu.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz."

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