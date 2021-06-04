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Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

04.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin ne olduğu merak edilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan uyandırdı.

Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi merak ediyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrilmişken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan uyandırdı.

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Bakan Dönmez, yaptığı paylaşımda bugünün tarihine dikkat çekerek saat olarak 18.00'i işaret etti.

FAHRETTİN ALTUN: GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakan Dönmez'in yaptığı paylaşımı kendi hesabından "Nefesler tutuldu, Geri sayım başladı" notuyla paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CUMA GÜNÜ ZONGULDAK'TA BİR MÜJDE AÇIKLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız.Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fatih Dönmez
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