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Gözler Hakan Bayrakçı'daydı! 'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

27.03.2024 11:04
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Pazar günü 81 ilde sandıklar kurulacak fakat seçim akşamı en çok merak edilen, takip edilen yer İstanbul olacak. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıyasıya bir yarış var, dengeler sürekli değişiyor. Kamuoyu Hakan Bayrakçı'nın anketinin sonuçlarını merak ederken deneyimli isim Enver Aysever'in canlı yayınına katıldı ve İstanbul'daki seçim anketindeki son durumu anlattı.

Gözler Hakan Bayrakçı'daydı! 'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

MYNET DETAY HABER | Daha önce CNN Türk'te katıldığı yayında Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'a göre önde olduğunu belirten SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı, bu akşam seçim anketinin sonucunu sosyal medya üzerinden paylaşacak. Hakan Bayrakçı, az önce katıldığı canlı yayında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durumu aktardı. Bayrakçı'nın sözleri dikkat çekiciydi.

'HAMZA DAĞ FARKI KAPATTI AMA CHP KAZANIYOR'

'İzmir'de Hamza Dağ çok iyi bir aday, CHP ile farkı kapattı fakat ben yine de İzmir'de 10 puan bir fark bekliyorum. Ankara'da da Mansur Yavaş'ın anketlerde net olarak önde olduğunu görüyoruz.

'TÜM ARAŞTIRMALARDA MANSUR YAVAŞ ÖNDE'

Güvendiğim güvenmediğim hangi araştırmacıdan duysam hepsinde Ankara'da Mansur Yavaş önde. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok da bana göre milliyetçi kökenli olduğu için doğru adaydı. Mansur Yavaş'ın çok büyük 2-3 avantajı var. Siyaset dışı bir duruşu var.

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İSTANBUL'DA KİM ÖNDE? EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

Normalde biz bu gece veya yarın sabah resmi anket açıklamamızı yapacağız. SONAR'ın veya benim Twitter hesabından paylaşım yapacağız. Son durumu akşam açıklayacağız fakat Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu gözüküyor.

hakan bıçakçı

HAKAN BAYRAKÇI'DAN GÜNDEM OLAN SÖZLER: 'BU KIZMIŞ O ALINMIŞ İLGİ ALANIM DEĞİL'

Bana şu kızmış, bu alınmış bunlar benim ilgi alanım değil. Benim bütün odağım seçim sonuçlarını doğru bilmek. Bu da haliyle stres doğuruyor.

CHP açısından Kadıköy'de, Şişli'de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de zaten sorun yok. Bakırköy'de de aynı şekilde, oralarda tekrar CHP kazanıyor.

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'ARADAN AK PARTİ ÇIKABİLİR!'

Pendik'teki mevcut belediye başkanının yüksek bir oyu var orası değişmez bundan eminim. Sarıyer'de Şükrü Genç'in aday gösterilmemesini hayretle izledim. Şükrü Genç, Sarıyer'de en az %20 oy alır. Buna inanamıyorum.

Kartal'da da mevcut belediye başkanı başarılı. Eski belediye başkanı Altınok Öz de İYİ Parti'den aday oldu. Böyle pozisyonlarda tabi ki seçim heyecana girer.'

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