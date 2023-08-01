Gözler memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi! "Taleplerimiz gerçekleşirse en düşük maaş 41 bin liraya ulaşacak"

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu Sözleşme Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı açıklamada, “Bu taleplerimizin tamamı gerçekleşirse 2024 yılı itibariyle ocak temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak, yıl sonu itibariyle de 41 bin liraya ulaşacak” dedi.

6 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞI ETKİLEYECEK

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başladı. Toplantı öncesi kameraların karşısına geçen Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, açıklamasında refah payının vazgeçilmez olduğunu söyledi.

"TALEPLERİMİZ GERÇEKLEŞİRSE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 41 BİN LİRAYA ULAŞACAK"

Konuşmasında Toplu Sözleşme’ye dair taleplerini dile getiren Kahveci, 2024 yılında 1’inci 6 ay için yüzde 40 artış talep ettiklerini belirterek, ”Bununla beraber yüzde 10’luk refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz. 2’inci 6 ay içinde yüzde 30’luk artış talep ediyoruz. Bu yıla yönelik taleplerimizin toplamı yüzde 110,2’ye takabil ediyor. 2025 yılı içinse 1’inci 6 aya yüzde 20, 2’inci 6 aya yüzde 20, artı 1’inci 6 aylık zam yapıldıktan sonra yüzde 10’luk refah payı talep ediyoruz. Refah ücretinin kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Bu taleplerimizin tamamı gerçekleşirse 2024 yılı itibariyle ocak temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak, yıl sonu itibariyle de 41 bin liraya ulaşacak. Ayrıca enflasyon farkının her ay memur maaşlarına ve emeklilerinin maaşlarına yansıtılmasını istiyoruz. Bunun için toplu sözleşme süreci fırsattır. Mutabakat sağlandığı tarih itibariyle yükümlülüğe geçer. Memurlarımızın tamamı emekli olmaktan imtina ediyor. Çünkü çalıştığı maaşlarla emekli maaşları arasında yüzde 60’lık düşüş yaşanıyor” açıklamasında bulundu.



