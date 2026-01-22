FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda: 2026'nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor!

Merkez Bankası bugün ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların heyecanla beklediği politika faiz kararı saat 14.00'te belli olacak. Ücret artışları ve fiyat tarifelerin belli olmasının ardından Merkez Bankası bugün 2026'nın ilk faiz kararını duyuracak. Peki, TCMB politika faizini düşürecek mi? TCMB, karar metninde hangi mesajları verecek? İşte detaylar...

Gözler Merkez Bankası'nda: 2026'nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor!
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası, Başkan Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. 2026'nın ilk toplantısı için ise tahminler yapılmaya başlandı. 2025'te faiz indirme sürecine devam eden Merkez Bankası'nın bugün alacağı karar yakından takip edilecek.

Gözler Merkez Bankası nda: 2026 nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! 1

2025 Aralık ayında yapılan son toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 38’den yüzde 35,5 seviyesine çekilmişti.

Gözler Merkez Bankası nda: 2026 nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! 2

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret ve emekli maaşı artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından dikkatle takip edildiğine işaret ediyor.
Gözler Merkez Bankası nda: 2026 nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! 3

Merkez Bankası’nın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak adına sıkı para politikası duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasaların temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Gözler Merkez Bankası nda: 2026 nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! 4

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.
Gözler Merkez Bankası nda: 2026 nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! 5

KARAR METNİ MERAK EDİLİYOR

Faiz kararının yanı sıra, PPK karar metninde yer alacak yönlendirmeler yatırımcılar açısından kritik görülüyor. Likidite yönetimi, iç talepte dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık başlıklarına yapılacak vurgular, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları açısından ipucu verecek.
Gözler Merkez Bankası nda: 2026 nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor! 6

KÜRESEL BANKALAR TAKİP EDİLİYOR

TCMB kararına paralel olarak küresel gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası adımları, Türkiye’ye yönelik sermaye akımları ve döviz kuru istikrarı açısından önemini koruyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Metal ile MESS anlaşmaya vardı!Türk Metal ile MESS anlaşmaya vardı!
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler güncellendiKamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler güncellendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası TCMB faiz kararı Fatih Karahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.