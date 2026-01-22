Gözler Merkez Bankası'nda: 2026'nın ilk faiz kararı bugün açıklanıyor!

Merkez Bankası, Başkan Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. 2026'nın ilk toplantısı için ise tahminler yapılmaya başlandı. 2025'te faiz indirme sürecine devam eden Merkez Bankası'nın bugün alacağı karar yakından takip edilecek.

2025 Aralık ayında yapılan son toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 38’den yüzde 35,5 seviyesine çekilmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret ve emekli maaşı artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından dikkatle takip edildiğine işaret ediyor.



Merkez Bankası’nın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak adına sıkı para politikası duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasaların temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.



KARAR METNİ MERAK EDİLİYOR

Faiz kararının yanı sıra, PPK karar metninde yer alacak yönlendirmeler yatırımcılar açısından kritik görülüyor. Likidite yönetimi, iç talepte dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık başlıklarına yapılacak vurgular, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları açısından ipucu verecek.



KÜRESEL BANKALAR TAKİP EDİLİYOR

TCMB kararına paralel olarak küresel gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası adımları, Türkiye’ye yönelik sermaye akımları ve döviz kuru istikrarı açısından önemini koruyor.