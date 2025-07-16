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Gözler Merkez Bankası'nın kararında! Bakan Şimşek'in sözlerine dair iddialara açıklama geldi

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla beraber gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. "Faiz indirimi olacak mı?" sorusu sorulmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz indirimine ilişkin sözlerine dair iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Gözler Merkez Bankası'nın kararında! Bakan Şimşek'in sözlerine dair iddialara açıklama geldi
Hande Dağ

TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Haziran enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşmişti. Temmuz ayındaki PPK toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine yönelik beklentiler de güçlendi.

Gözler Merkez Bankası nın kararında! Bakan Şimşek in sözlerine dair iddialara açıklama geldi 1

Türkiye Gazetesi'nin haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekillerine yönelik yaptığı sunumda faiz indirimi konusunda sözleri ile ilgili iddialara açıklama geldi.

Gözler Merkez Bankası nın kararında! Bakan Şimşek in sözlerine dair iddialara açıklama geldi 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup yanlış bir şekilde aktarılmıştır. AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Gözler Merkez Bankası nın kararında! Bakan Şimşek in sözlerine dair iddialara açıklama geldi 3

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Merkez Bankası faiz indirimi
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