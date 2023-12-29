Gözler ocak ayı zammında: 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor. Bedelli askerliğe yüzde 50 zam gelmesi halinde ücretin 183.526 TL olacağı öngörülüyor.

Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Peki, 2024 güncel bedelli askerlik zammı ne kadar?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkarıldı. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi.

2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.

Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayımlanacak.

Bedelli askerlik yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olacağı öngörülüyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya ulaşabilir.

Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183.526 TL olabilir.

Kaynak: Habertürk







