Gözler TÜİK'te: Temmuz enflasyonu ve kira artış oranları beklentisi

Temmuz ayı enflasyon rakamları ve kira artış oranları piyasaların odağında. Enflasyonun seyrine göre Merkez Bankası'nın para politikası ve kira artışları şekillenecek.

Piyasaların dikkati bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, hem ekonomik gidişat hakkında önemli ipuçları verecek hem de kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele stratejisi kapsamında alacağı kararlar da bu veriler ışığında şekillenecek.

Ekonomistler, Temmuz ayı enflasyonunun bir önceki aya göre bir miktar artış göstereceğini öngörüyor. Bu artışta, yaz aylarında turizm sezonunun etkisiyle hizmet sektöründeki fiyat artışları, bazı gıda ürünlerindeki mevsimsel dalgalanmalar ve enerji fiyatlarındaki güncellemeler etkili olabilir. Ayrıca, kurdaki hareketliliğin de enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturması bekleniyor.

Ancak, geçen yılın aynı dönemindeki yüksek enflasyon rakamları nedeniyle, yıllık enflasyonun Temmuz ayında düşüş göstermesi bekleniyor. Baz etkisi olarak adlandırılan bu durum, enflasyonun düşüş trendine girdiğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Ekonomistler, yıllık enflasyonun %33-34 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Enflasyon rakamları sadece ekonomik göstergeler açısından değil, aynı zamanda vatandaşların cebini de doğrudan ilgilendiriyor. Özellikle kira artış oranları, milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan Ağustos ayı kira artış oranları, önümüzdeki dönemde kira sözleşmelerinin yenilenmesinde belirleyici olacak. 2025 Ağustos ayı kira artış oranları ise henüz açıklanmadı. Bu oran, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve TEFE (Üretici Fiyat Endeksi) verilerine göre hesaplanıyor ve her ayın başında açıklanıyor.

Merkez Bankası, enflasyonla mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor. Son faiz kararı açıklamasında, enflasyonun nispeten yüksek seyretmeye devam ettiğini belirten Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu koruyacağını ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini vurguladı. Temmuz ayı enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemdeki para politikası kararlarını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

Temmuz ayı enflasyon rakamları, Türkiye ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olacak. Hem enflasyonun seyrine ilişkin önemli ipuçları verecek hem de Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını etkileyecek. Ayrıca, kira artış oranları da milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, TÜİK tarafından açıklanacak veriler, piyasalar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek.