Gözler TÜİK'teydi! Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye yılın son ayına ekonomi gündemiyle başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %13,9 ARTTI!

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %13,9, finans ve sigorta faaliyetleri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %9,6, diğer hizmet faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,4, gayrimenkul faaliyetleri %4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü ise %12,7 azaldı.

ANKETLER NE DİYORDU?

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3.97 büyüdüğünü öngörmüştü. Söz konusu ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 3.2 ile yüzde 5 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.49 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

3 KASIM'DA ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK!

TÜİK ayrıca 3 Aralık Çarşamba günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da ertesi gün, 4 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor.