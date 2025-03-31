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Gözler TÜİK ve Merkez Bankası'nda... Ekonomi takvimi Nisan ayında yoğun!

31.03.2025 13:35
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Ekonomi yönetiminin gündemi Ramazan Bayramı sonrasında yoğunlaşacak, enflasyon, dış ticaret verileri ve TCMB Para Politikası Kurulunun faiz kararı öne çıkan konular olacak.

Gözler TÜİK ve Merkez Bankası'nda... Ekonomi takvimi Nisan ayında yoğun!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan'da mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artmış, yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olmuştu.

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DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANACAK

Aynı gün Ticaret Bakanlığı da mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuna duyuracak. Yılın ilk iki ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaşmış, şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altın olmuştu.

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SANATİ ÜRETİM ENDEKSİ

TÜİK, 10 Nisan'da şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalış, yıllık bazda yüzde 1,2 artış göstermişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Nisan'da şubat dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 3 milyar 795 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

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İLK ÇEYREK BÜTÇE SONUÇLARI BELLİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Böylece, ilk çeyrek bütçe sonuçları da belli olacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 723 milyar 425 milyon lira, giderleri 1 trilyon 33 milyar 517 milyon lira olarak belirlenmişti.
TÜİK, 16 Nisan Çarşamba günü mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaşacak.

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POLİTİKA FAİZİ 17 NİSAN'DA DUYURULACAK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Nisan'da toplanacak. Kurul, 20 Mart'ta gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltmiş, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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EKONOMİ ZİRVESİ BİR ARAYA GELECEK

Uluslararası Ekonomi Zirvesi, 17-20 Nisan'da "Değişen küresel gerçekler ve gelecek 5.0" temasıyla Sapanca'da düzenlenecek. Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor.
Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer alacağı zirvede, yeni yatırımlar ve fırsatlar, küresel ekonominin dönüşümü, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ilişkilerinde yeni dönem, savunma teknolojilerinin geleceği, e-ticaretin sınır ötesi fırsatları, ihracattaki yeni stratejiler ve yapay zeka olmak üzere birçok konu ele alınacak.

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TÜİK VERİLER AÇIKLAYACAK

TÜİK, 18 Nisan'da mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 338 aracın kaydı silinmiş, böylece trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 artış göstermişti. Kurum, 21 Nisan'da mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini kamuoyuna duyuracak.

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İŞSİZLİK VE EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK, 22 Nisan'da nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Kurum aynı gün 2024 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak. TCMB, 24 Nisan'da söz konusu aya ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını kamuoyu ile paylaşacak.

PARA

Nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri ise 29 Nisan'da açıklanacak. Endeks martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerine ulaşarak referans değerini aşmıştı. TÜİK, 29 Nisan'da mart ayı iş gücü istatistiklerini de duyuracak. Şubatta işsiz sayısı 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası tüik
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