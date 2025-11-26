FİNANS

Gözlük devine grev şoku! 9 bin Fransız işçi daha yüksek ücret istiyor

Dünyanın en büyük gözlük üreticisi EssilorLuxottica’da çalışan yaklaşık 9 bin Fransız işçi, şirketin rekor kârına rağmen ücret artışı yapılmadığı gerekçesiyle greve gitmeye hazırlanıyor.

Cansu Akalp

Gözlük devi EssilorLuxottica’da çalışan yaklaşık 9 bin Fransız işçi, şirketin rekor kârına rağmen ücret artışı yapılmadığı gerekçesiyle greve gitmeye hazırlanıyor.

Sendika FO Metaux, küresel gözlük devi EssilorLuxottica’nın Fransa’daki tüm birimlerini kapsayan grevin 27–29 Kasım tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Grev, şirket bünyesindeki tüm sendikaların ilk kez ulusal ölçekte ortak hareket etmesi açısından dikkat çekiyor.

6.87 MİLYAR EURO SATIŞ GELİRİ!

2018’de Essilor ile Luxottica’nın birleşmesiyle kurulan şirket, eylül sonunda biten üç aylık dönemde 6,87 milyar Euro ile tarihinin en yüksek satış gelirini elde etti. Buna karşın çalışanlar, bu başarının maaşlara yansıtılmadığını belirtiyor.

Grev kararına ilişkin açıklama yapmayan EssilorLuxottica’nın Fransa’da birçok üretim, Ar-Ge ve dağıtım merkezi bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
grev fransız şirket
